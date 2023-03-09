Osmaniye’de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçedeki Osmaniye Yolu, Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi ve Şehit Orhan Gök Mahallesi ile Tevfik Pampal Caddesi'ndeki rögarların tıkanması nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aşağı Bozkuyu köyünde dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü.

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