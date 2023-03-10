Adalet Bakanı Bozdağ, Osmaniye'deki konteyner kentte konuştu:

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OSMANİYE (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osmaniye'de de deprem mevzuatına uygun, depreme dirençli, sağlıklı, kalıcı ve daha güvenli konutları yaparak vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.



Bakan Bozdağ, kentteki programları kapsamında Osmaniye AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada Vali Erdinç Yılmaz ve diğer ilgililerce karşılanan Bakan Bozdağ, kentteki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Dereobası köyünde kurulan konteyner kenti ziyaret eden Bozdağ, yakınlarını kaybeden depremzedelere başsağlığı diledi.

Bozdağ, ziyaretinin ardından, deprem sonrası Osmaniye'de yapılan çalışmaları yerinde görmek ayrıca adalet hizmetlerinin işleyişini gözlemlemek için kente geldiklerini söyledi.

Afet sonrasında Osmaniye'de başarılı bir koordinasyon yapıldığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Başarılı koordinasyon çalışmasıyla enkazların kaldırıldığı, vatandaşlarımızın kimliklendirilmesi işlemleri, ailelerine teslim edilmesi, sağ ve salimen kurtarılması ve diğer konularda önemli çalışmalar yapıldığını gördük. Konteynerler yerleştiriliyor, çadır ve konteyner kentler var. Şu anda da bir konteyner kentteyiz. Buraya yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını sorduk ve hepsi konteynerlerden memnunlar. Devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyorlar."

Bakan Bozdağ, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Osmaniye'de yeni konutların yapılacağı alanların belirlendiğini, TOKİ'nin ihalesinin ardından çalışmalara başlayacağını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki zaman içerisinde Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği gibi bir yıl içerisinde Osmaniye'mizde de deprem mevzuatına uygun, depreme dirençli, sağlıklı, kalıcı, daha güvenli konutları yapmak suretiyle vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Eşyalarını da kendilerine vererek daha iyi imkanlarla yaşama fırsatını onların önüne koyacağız. Buradan Osmaniyeli kardeşlerimiz bunu bilsinler. Önümüzdeki mart ayı içerisinde inşallah burada da konutları hak sahiplerine teslim etme imkanımız olacaktır."

Bozdağ, daha sonra Osmaniye Adliyesi'ni ziyaret etti, program basına kapalı gerçekleşti.

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