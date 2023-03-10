Osmaniye OSB'nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

OSB'de düzenlenen genel kurulda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Divan başkanlığını Murat Umur’un yaptığı toplantıda oy birliğiyle Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığındaki Müteşebbis Heyeti'nin göreve devam etmesine karar verildi.

Şerif Tosyalı, Mustafa Baştuğ, Abdullah İlbeyli, Nejan Hatko, Tamer Bilici, Mustafa Güdül, Onur Doğukan Höbek, Ali Özyurt, Volkan Demirel yeni dönemde de heyete seçildi.

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