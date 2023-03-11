Osmaniye'de yıllardır leyleklerin yuva yaptığı minare depremde ağır hasar gördü

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OSMANİYE (AA) - ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde yıllardır aleminin ucuna leyleklerin yuva yaptığı minare, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı.

İlk kez 43 yıl önce leyleklerin yuva yaptığı bilinen Sakarcalık Köyü Camisinin minaresi, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilendi.

Yetkililerin incelemesi sonucu köylülerin "leylekli cami" olarak da adlandırdığı ibadethanenin minaresinin ağır hasar gördüğü belirlendi ve yıkılmasına karar verildi.

Minare hasarlı olmasına rağmen en uç kısmındaki alem bölümünde bulunan leylek yuvasında herhangi bozulmanın olmadığı görüldü.

- "Yuvanın başka bir yere taşınması için yardım bekliyoruz"

Caminin imam hatibi Adem Koç, AA muhabirine, Pazarcık merkezli ilk depreme büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Depremi çok şiddetli şekilde hissettiklerini dile getiren Koç, afet sonrası caminin minaresinin ağır hasar aldığını dile getirdi.

Leyleklerin bu caminin simgesi olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Leylekler buradan gelen geçenin ilgisini çekiyor. Mesela, 'Sakarcalık köyünde imamlık yapıyorum' diyorum kimse bilmiyor. 'Leylekli minareli camide görev yapıyorum' dediğimde biliyorlar. Yuvanın başka bir yere taşınması veya sağlıklı bir yerde olması için yardım bekliyoruz. Depremde camimizin minare kısmı ağır hasar aldığı için yıkılacak. Bu durum bizi üzüyor. Köylüler de endişeli. Beni arayıp, 'Yuvamız, leylekler iyiydi, yıkılmasın' diyorlar. Ben de çok üzüntü duyuyorum. Köyümüzün simgesi sonuçta. Köyümüz için güzel bir anıydı."

Koç, şu anda yuvada bulunan leyleğin geçen hafta geldiğini sözlerine ekledi.





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