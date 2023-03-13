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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden etkilenen Osmaniye'de öğrenciler için ders zili çaldı

AA

Depremden etkilenen Osmaniye'de öğrenciler için ders zili çaldı

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de öğrenciler dersbaşı yaptı.

Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve kent protokolü, Dede Korkut İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Burada yeniden eğitime başlayan öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, deprem dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Yılmaz, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden Osmaniye'nin ciddi anlamda etkilendiğini söyledi.

Kentte can kayıplarının, yıkılan ve ağır hasarlı binaların olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlk andan itibaren çadır kentlerimizi kurduk. Şu anda konteyner kentlerimizi oluşturuyoruz, oraya depremzede vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz. Osmaniye'mizin depremin ağır hasarını en hafif şekilde atlatacağı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yaraları birlikte saracağız ve daha güzel bir Osmaniye oluşturacağız. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz bugün okulda olmaktan mutlu. Biz eğitimin asla ertelenemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Eğitim ve öğretimi en iyi şekilde sürdürme gayreti içerisinde çalışmalarımız devam edecek."

Vali Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra okuldaki öğretmenlerle bir araya geldi. Burada depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Bu zor dönemde öğretmenlerin büyük gayret göstereceğine inandığını vurgulayan Yılmaz, "Biz sizin yanınızda olacağız. Yaşanan sıkıntıları gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğretmenlerimizden sınava girecek öğrencilerle özel olarak ilgilenmelerini rica ediyorum. Çocuklarımızdaki deprem etkisini en aza indirmek için mücadele vermeliyiz. Sizlerin bunu başaracağına inanıyorum." diye konuştu.

Ardından, Vali Yılmaz, protokol üyeleri ve öğrenciler, okulun bahçesinde kırmızı beyaz renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

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