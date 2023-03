Depremde 72 kişiyi kurtaran Osmaniyeli itfaiyeciler zamanla yarıştıkları anları anlattı

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de depremde yıkılan binaların enkazından 72 kişiyi kurtaran itfaiye müdürlüğü personeli, zamanla yarıştıkları anları anlattı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye'de belediyeye bağlı itfaiye ekipleri, afetin ardından arama kurtarma çalışmalarına başladı.

İhbarlara göre kentteki enkaz alanlarına görevlendirilen itfaiye ekipleri, hayat kurtarmak için mesai mefhumu gözetmeden görevini yaptı.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, AA muhabirine, Pazarcık merkezli ilk depremi şiddetli şekilde hissettiklerini söyledi.

Ailesini güvenli bir yere aldıktan sonra görev yerine geçtiğini dile getiren Şahin, bu sırada çok sayıda ihbar aldıklarını kaydetti.

Ekipler halinde kısa sürede kentte yıkılan binaların enkazlarına gittiklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Büyük bir olay yaşadık. Çok sayıda enkaz vardı. Vatandaşlarda çok büyük panik vardı. Biz de bu esnada vatandaşın yanında olup enkaz alanında ilk müdahaleyi yaptık. İlk etapta rahat çalışmak için ailelerimizi güvenli yere almamız gerekiyordu. Ailelerimizle ilgili kafamızda bir soru olmadığı için rahatlıkla 24 saat esasına göre çalıştık. Osmaniye'de enkazlarda arama kurtarma işlemlerini 7 günde tamamladık. 34 enkazda arama kurtarma yaptık, 72 kişiyi kurtardık."

Şahin, itfaiye ekiplerinin bu süreçte fedakarca çalıştığını dile getirdi.

- "Hiç durmadan 'Enkazdan bir canlı alabilir miyiz?' düşüncesiyle hareket ettik"

İtfaiye eri Mehmet Ali Taşkınel de deprem anında "çök, kapan, tutun" hareketi yaptığını söyledi.

Sarsıntı bittikten sonra merkez itfaiye istasyonuna geldiğini ifade eden Taşkınel, "Deprem anında her şeyin bittiğini düşündüm, çok şükür bina yıkılmadı. Çok kötü bir afetti." dedi.

Taşkınel, bu süreçte 7 gün 24 saat esasına göre çalışıp ellerinden geleni özverili şekilde yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Ekip olarak yoğun çalışma sürecinden geçtiklerini ve bir an olsun dinlenmeyi düşünmediklerini vurgulayan Taşkınel, "Bir insana, cana dokunabilmek bizim için çok önemliydi. Elimizden geldiğince bazı canlara dokunabildik. Bunun sevinci bize yeter." ifadesini kullandı.

İtfaiye eri Mustafa Çenet ise depremde evinin karşısındaki binanın çöktüğünü belirtti.

Bu binanın enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalıştıklarına değinen Çenet, şöyle konuştu:

"O sıra 'can' demek bizim için başkaydı. Her şeyi unuttuk. Yağmur yağıyordu, soğuktu, üşüdük. Enkazda bir kızla karşılaştım. Donuyordum çünkü ıslanmıştım. Çocuğa dedim 'Bana 5 dakika müsaade et.' Kız bana '5 dakika sonra ölürsem ne olacak ağabey.' O sıra tekrar bir oksijen alıp kızı oradan aldım. Allah'ım bir daha göstermesin. Çok zordu. Ekip arkadaşlarımızla 24 saat, uykusuz, hiç durmadan 'Enkazdan bir canlı alabilir miyiz?' düşüncesiyle hareket ettik."

Çenet, bu süreçte devletin yanlarında olduğunu ve diğer illerden gelen ekiplerin kendilerine her anlamda yardım ettiğini sözlerine ekledi.

