Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi depremde ölen öğretim görevlisi ve öğrencilerinin adını yaşatacak

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL / MUZAFFER ÇAĞLAYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden iki öğretim görevlisi ile 28 öğrencinin adı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) yaşatılacak.

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde OKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Batuhan Şahin ve Ahmet Yıldız ile üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan 28 öğrenci yaşamını yitirdi.

Üniversite yönetimi, hayatını kaybeden öğretim görevlileri ve öğrencilerin adının yaşatılması için karar aldı.

Alınan kararla üniversitenin belirlenen yerlerine öğretim görevlileri Batuhan Şahin ve Ahmet Yıldız'ın adı verilecek, öğrenciler için de anı köşesi oluşturulacak.

- "Üniversitemizdeki bir yere isimlerini vereceğiz"

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA muhabirine, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, binaların yıkıldığı depremler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Yaşanan büyük afetten çok sayıda kişinin etkilendiğini anımsatan Uzun, şöyle devam etti:

"Üniversitemizde çalışan iki öğretim görevlisi ve 28 öğrenci hayatını kaybetti. Çalışanlarımızın yakınlarından da vefat edenler ve depremden olumsuz etkilenenler oldu. Vefat eden iki öğretim görevlisi arkadaşımızın isimlerini yaşatmak, anılarına saygı göstermek amacıyla program yapacağız. Senatomuzun uygun gördüğü üniversitemizdeki bir yere isimlerini vereceğiz. Yine vefat eden öğrencilerimiz için de bir anı köşesi yapmayı düşünüyoruz. İsimlerinin yazıldığı ve yakınlarının izni olursa fotoğraflarının da yer alacağı bir plaket düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu da onların yıllar boyunca kalbimizde olacaklarının somut bir göstergesi. Onları kaybettik ancak hem bu iki öğretim görevlisi arkadaşımızın hem de öğrencilerimizin anıları bizimle yaşamaya devam edecek."

Uzun, hayatını kaybeden öğretim görevlileri ve öğrencilerin aileleriyle yakından ilgileneceklerini belirtti.

Üniversitelerinde uzaktan da olsa eğitimin başladığını aktaran Uzun, devletin diğer kurumlarıyla işbirliği içinde depremin yaralarının sarılması noktasında da çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.​​​​​​​

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