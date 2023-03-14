Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi depremde ölen öğretim görevlisi ve öğrencilerinin adını yaşatacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi depremde ölen öğretim görevlisi ve öğrencilerinin adını yaşatacak

AA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi depremde ölen öğretim görevlisi ve öğrencilerinin adını yaşatacak

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL / MUZAFFER ÇAĞLAYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden iki öğretim görevlisi ile 28 öğrencinin adı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) yaşatılacak.

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde OKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Batuhan Şahin ve Ahmet Yıldız ile üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan 28 öğrenci yaşamını yitirdi.

Üniversite yönetimi, hayatını kaybeden öğretim görevlileri ve öğrencilerin adının yaşatılması için karar aldı.

Alınan kararla üniversitenin belirlenen yerlerine öğretim görevlileri Batuhan Şahin ve Ahmet Yıldız'ın adı verilecek, öğrenciler için de anı köşesi oluşturulacak.

- "Üniversitemizdeki bir yere isimlerini vereceğiz"

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA muhabirine, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, binaların yıkıldığı depremler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Yaşanan büyük afetten çok sayıda kişinin etkilendiğini anımsatan Uzun, şöyle devam etti:

"Üniversitemizde çalışan iki öğretim görevlisi ve 28 öğrenci hayatını kaybetti. Çalışanlarımızın yakınlarından da vefat edenler ve depremden olumsuz etkilenenler oldu. Vefat eden iki öğretim görevlisi arkadaşımızın isimlerini yaşatmak, anılarına saygı göstermek amacıyla program yapacağız. Senatomuzun uygun gördüğü üniversitemizdeki bir yere isimlerini vereceğiz. Yine vefat eden öğrencilerimiz için de bir anı köşesi yapmayı düşünüyoruz. İsimlerinin yazıldığı ve yakınlarının izni olursa fotoğraflarının da yer alacağı bir plaket düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu da onların yıllar boyunca kalbimizde olacaklarının somut bir göstergesi. Onları kaybettik ancak hem bu iki öğretim görevlisi arkadaşımızın hem de öğrencilerimizin anıları bizimle yaşamaya devam edecek."

Uzun, hayatını kaybeden öğretim görevlileri ve öğrencilerin aileleriyle yakından ilgileneceklerini belirtti.

Üniversitelerinde uzaktan da olsa eğitimin başladığını aktaran Uzun, devletin diğer kurumlarıyla işbirliği içinde depremin yaralarının sarılması noktasında da çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu
YEREL HABERLER Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar ...
Osmaniye´de görev süresi biten Bingöl jandarması, dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Osmaniye´de görev süresi biten Bingöl jandarması, ...
Osmaniye'de depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de depremzedeler konteynerlere ...
Depremde 72 kişiyi kurtaran Osmaniyeli itfaiyeciler zamanla yarıştıkları anları anlattı
YEREL HABERLER Depremde 72 kişiyi kurtaran Osmaniyeli itfaiyeciler ...
112 çalışanları ailelerini güvenli yere bırakıp depremzedelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER 112 çalışanları ailelerini güvenli yere bırakıp ...
Depremden etkilenen Osmaniye'de öğrenciler için ders zili çaldı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Osmaniye'de öğrenciler için ders ...
Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde depremde oluşan yarık ve çöküntüler dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde depremde oluşan yarık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.