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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'deki çadır kentte çocuklara ponylerle "atlı terapi"

AA

Osmaniye'deki çadır kentte çocuklara ponylerle "atlı terapi"

OSMANİYE (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'deki çadır kentte, pony cinsi atlarla yaptığı "atlı terapi"yle çocuklara destek oluyor.

Adnan Menderes Mahallesi'nde oluşturulan çadır kentte çocuklar, getirilen ponylere bindi. Tiyatro grubu da oyunlar sergiledi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Tiyatro oyuncusu ve TJK Asli Üyesi İlyas İlbey, AA muhabirine, depremzede çocuklara moral vermeyi istediklerini ifade etti.

Büyük afet sonrasında Türkiye'nin "tek yürek" olduğunu vurgulayan İlbey, şunları söyledi:

"Şimdi artık yaraları sarma zamanıdır. Manevi destek de çok önemli Biz de pony atlarımızı deprem bölgelerine getiriyoruz. Çocuklarımızı at bindiriyoruz. Ata dokunuşları var. Boyama kitapları, oyuncaklar dağıtıyoruz. Bu ayrı bir sosyal sorumluluk projesidir. Ben de kulübün bir neferi olarak bu dokunuşta gönüllü esasıyla buradayım. Çocuklar çok memnun hepsi gülüyor. Hepsi başka bir dünyadalar. Kaybettiklerimizi geri getiremeyeceğiz ama bundan sonra manevi olarak da bir şeyler yapmak önemli."

TJK Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Uzman Psikolog Bercis Merdanoğlu, depremden etkilenen çocuklara verilen desteğin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu nedenle deprem bölgelerinde çocuklara yönelik etkinlikler planladıklarını aktaran Merdanoğlu, şöyle konuştu:

"Atlı terapinin çocuklar üzerinde çok büyük faydaları var. Özellikle çocuklarda psikosomatik bozuklukların tedavilerinde atlı terapi önemli terapi biçimlerinden bir tanesi. Şu anda travma geçiren çocuklarımızın, atlara dokunmaları, onları hissetmeleri çok değerli. Çocukların atlarla iletişime geçtiğini görebiliyoruz. Türkiye'de diğer 7 atla terapi merkezimizde depremle ilgili çocuklarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Onun dışında zaten 10 ilimizde afet bölgelerinde atlarımızla terapi yapmaya devam edeceğiz."


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