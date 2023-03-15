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Osmaniye, Eskişehir ve Rize'den müftülük görevlileri, depremzedeleri yalnız bırakmıyor

AA

Osmaniye, Eskişehir ve Rize'den müftülük görevlileri, depremzedeleri yalnız bırakmıyor

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL / MUZAFFER ÇAĞLAYANER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde bir araya gelen 3 ilin müftülük görevlileri, Osmaniye'deki depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Osmaniye Müftülüğü görevlilerinin yanı sıra Eskişehir ve Rize İl Müftülüğüne bağlı ekipler, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor.

Ekipler, depremin ilk günlerinden itibaren ihtiyaç sahiplerine, gençlere ve çocuklara yönelik kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gıda kolisi dağıtımından manevi rehberliğe kadar depremzedelerin yanında olan ekipler, kent merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerdekilere de ulaşıyor. Koordinasyon merkezinde her gün bir araya gelen ekipler, ilk olarak belirlenen adreslerdeki ihtiyacı olan ailelere gıda kolilerini dağıtıyor.

Çalışmalar kapsamında kentteki çadır kentlerde de vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, buralarda manevi rehberlik hizmeti gerçekleştirirken, farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalar da yapıyor.

Gençlere okuma ve test kitapları dağıtan ekipler, Diyanet Çocuk çadırlarında da çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor.

- "Yardımlarımız devam ediyor"

Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, AA muhabirine, depremin ardından koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yardımların vatandaşlara ulaştırılması noktasında özverili çalışma yaptıklarını anlatan Çakmak, "Yardımlarımız devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine ulaştık, aktif bir şekilde görev aldık. Olumlu mesajlar aldık. Zor dönemlerde din görevlisi olarak her zaman sahada olmamız gerekiyor." dedi.

- "Devletimizin tüm kurumları sahada"

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek de depremden hemen sonra bölgeye gelerek çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Kentteki her insana ulaşmaya gayret ettiklerine değinen Gerek, şöyle konuştu:

"Sokak ve caddeleri gezerek esnaf ziyaretinde bulunduk. Vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okuduk, dua ettik. Şunu gördük, vatandaşlarımız 'İyi ki Diyanet var' diyor. Çok büyük memnuniyet duyduklarını, hayata yeniden tutunma noktasında moral, motivasyon olduğunu bizatihi yaşadık. Devletimizin tüm kurumları sahada. Ekipler fedakarca çalışmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız sahada etkin şekilde vardı. Vatandaşlar, 'Yalnız olmadığımızı anladık' diyorlar. İstisnasız her insana dokunduk."

Gerek, Osmaniye'nin yanı sıra ilçe ve köylerde de çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda insana ulaştıklarını belirtti.

Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, deprem bölgesinde yaşayanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çakmakçı, "Güçlü bir milletiz. Vatandaşlarımız 'tek yürek' olarak hareket etti. Bizler buradayız. Acıyı yaşayan kardeşlerimizle, aynı acıyı hissediyoruz. Onların acılarını azaltmaya çalışıyoruz. Tüm kesimlerin gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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