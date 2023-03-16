Depremde 4 kardeşini kaybeden kadın astsubay "can dostlar" için mesaisini sürdürüyor

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Osmaniye'de 4 kardeşini kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Esra Kılıç, acısına rağmen görevinin başına dönerek sahipsiz hayvanlar için yürüttüğü mesaisine kaldığı yerden devam ediyor.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Esra Kılıç, 6 Şubat'taki depremlerde Rızaiye Mahallesi'nde ailesinin oturduğu 3 katlı evin yıkılması sonucu 4 kardeşini kaybetti.

Kılıç, kardeşlerini toprağa verdikten sonra acısının taze olmasına rağmen, yeniden yaşama tutunmak ve kentteki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla işine dönmeye karar verdi.

Komutanlarının onayı ile görevine dönen Kılıç, jandarma ekiplerinin depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerine katıldı.

Sonraki süreçte Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ndeki mesaisine kaldığı yerden devam eden Kılıç, timdeki personelle kentin çeşitli noktalarına sahipsiz hayvanlar için mama bırakıyor.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Esra Kılıç, AA muhabirine, depreme kızıyla evlerinde yakalandığını söyledi.

Depremden sonra çocuğunu güvenli yere aldıktan sonra aynı kentte oturan ailesine ulaşmaya çalıştığını anlatan Kılıç, telefonda görüştüğü babasından evlerinin yıkıldığı haberini aldığını belirtti.

Hemen ailesinin bulunduğu mahalleye gittiğini belirten Kılıç, "O sırada babam, annem ile kardeşlerimi enkazdan kurtarma telaşına girdi. Enkazı görünce şokla birlikte 'ne oluyor?' diye düşündüm. O an zaten şoka giriyorsun ve anlayamıyorsun. Annem enkazdan sağ kurtulunca açıkçası kardeşlerimin de kurtulacağı hissine kapıldım ama kardeşlerim kurtulamadı. Kardeşlerime gün doğduğunda ulaştık ama bedenleri cansızdı." diye konuştu.

Kılıç, kardeşlerini toprağa verdikten işinin başına döndüğünü dile getirdi.

- "Acım çok büyük bunun tarifi yok"

Göreve döndükten sonra depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına katıldığını anlatan Kılıç, süreç içerisinde elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini söyledi.

Kayıplarına rağmen çalışmanın kendine iyi geldiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"En azından bir canlıya dokunabilmek, insanlara yardım etmek bana iyi geliyor. Acım bitmiyor, hafiflemiyor ama vicdanen daha rahat hissediyorum. Acım çok büyük bunun tarifi yok. İnsanlara, hayvanlara yardım etmek benim içimi rahatlatıyor. Vicdanen daha rahat hissediyorum. Kardeşlerim yaşasaydı, eminim mutlu olurlardı, benimle gurur duyarlardı. Jandarma olarak her zaman görevimizin başındayız. 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Bu üniformayı giydiğim andan itibaren kendimi bir kenara bırakıp, tamamen nasıl bu üniformaya yakışır davranabilirim onun derdine düşüyoruz."

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