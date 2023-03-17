Osmaniye'de ASYA depolarına gelen yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de ASYA depolarına gelen yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor

AA

Osmaniye'de ASYA depolarına gelen yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER / MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de, kent dışından gönderilen yardımların toplandığı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) depolarında bugüne kadar toplanan 900 tır dolusu insani yardım malzemesi, kent merkezi, ilçe ve köylerdeki depremzedelere ulaştırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ASYA ekiplerince Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 10 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren ayni yardım kabul deposu, kente gelen her türlü insani yardımın toplanarak dağıtıldığı merkez olarak hizmet veriyor.

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar kente 260 bin 978'si gıda kolisi, 295 bin 132'si temizlik ve hijyen ürünü ve 291 bin 729'u giyim malzemesi olmak üzere 3 milyon 503 bin parça insani yardım malzemesi geldi. Osmaniye OSB'deki ana depo ve yardımcı 2 depoda toplanan insani yardım malzemeleri, ihtiyaca göre geçici barınma merkezleri, aşevleri ile yurt ve çadırda kalan vatandaşlara ulaştırılıyor.

ASYA Ayni Yardım Kabul Deposu koordinatörü İzmir Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öney, AA muhabirine, depoda yurt içi ve yurt dışından depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin kabulü, tasnifi ve dağıtım faaliyetlerinin yürütüldüğünü, depoda sadece depremzedelerin ihtiyaçlarının değil, kentte kurulan aşevlerine de malzeme gönderimi yapıldığını ifade etti.

- 900 tır malzeme tasnif edilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Osmaniye Valiliğince kurulan WhatsApp hattına mahalle ve köylerden gelen taleplerin, depoya gelen malzemelerden giderildiğini aktaran Öney, "Gerek mahallelerimizden gerekse köylerimizdeki vatandaşlarımızdan gelen talepleri muhtarlarımızla koordineli bir şekilde burada kayıt altına almaktayız. Talepler toplanıp paketlendikten sonra yardım malzemelerini araçlarımızla bizzat adrese ulaştırmaktayız." dedi.

ASYA koordinesinde depremin ilk günleri 600'e yakın personel ve gönüllüyle çalışmalarını yürüttüklerini, şu an ise 292 personel ve gönüllü ile devam ettiklerini ifade eden Öney, şunları söyledi:

"Depolarımıza yaklaşık 900'e yakın tır geldi. Ayrıca İzmir'den de bir yardım treni geldi. Burası ana depomuz. Bu depoyu besleyen iki farklı depomuz daha var. Gelen malzemeleri bu depolara indirip, ayrıştırarak lojistik desteğimiz devam etmekte. Ayrıca Sayın Derya Yanık Bakanımızın talimatıyla buraya bir mobil tırımız geldi ve tırımıza gelen talepler doğrultusunda giyim, iç giyim, hijyen ve gıda malzemeleriyle tefriş ediyoruz. Bu tırımızı daha sonra köylerimize çıkarıyoruz günde iki-üç köyün ihtiyacını tek seferde karşılayabiliyoruz. Ayrıca yine kent merkezinde yine bakanlığımızın da talimatıyla temin ettiği çadırla beraber 750 metrekarelik bir sosyal merkez açacağız ve bunu yine depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

ASYA deposu ve ekiplerinin ramazan için de her türlü hazırlığı tamamladığını aktaran Öney, depremzede vatandaşların sorunsuz bir ramazan yaşaması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ramazan boyunca vatandaşların iftar ve sahurlarını rahat yapabilmeleri için gereken planlamaların yapıldığını belirten Öney, "Ramazanla ilgili depremzede vatandaşlarımızın özellikle kaldığı çadır kent ve konteyner kentlerde hem iftar hem sahurda iaşelerini karşılayacak, oruç tutmayan vatandaşlarımızın da üç öğün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamalarımız yapıldı." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de 1 milyon 296 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de 1 milyon 296 bin makaron ele geçirildi
Osmaniye´de görev süresi biten Muğla jandarması, dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Osmaniye´de görev süresi biten Muğla jandarması, ...
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Otobüste uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına ...
Depremde 4 kardeşini kaybeden kadın astsubay "can dostlar" için mesaisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Depremde 4 kardeşini kaybeden kadın astsubay "can ...
Osmaniye'de çarşı esnafına geçici iş yeri ve konteyner çarşı yapılıyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de çarşı esnafına geçici iş yeri ve ...
Osmaniye'de depremde kopan kayaların zarar verdiği köydeki 27 ev boşaltıldı
YEREL HABERLER Osmaniye'de depremde kopan kayaların zarar verdiği ...
Güney Koreli gönüllüler, destek için deprem bölgesi Osmaniye´de
YEREL HABERLER Güney Koreli gönüllüler, destek için deprem bölgesi ...
Osmaniye, Eskişehir ve Rize'den müftülük görevlileri, depremzedeleri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Osmaniye, Eskişehir ve Rize'den müftülük görevlileri, ...
Depremzedelerden artakalan yiyecekler, Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gidiyor
YEREL HABERLER Depremzedelerden artakalan yiyecekler, Emekli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.