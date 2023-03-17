Osmaniye'de ASYA depolarına gelen yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER / MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de, kent dışından gönderilen yardımların toplandığı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) depolarında bugüne kadar toplanan 900 tır dolusu insani yardım malzemesi, kent merkezi, ilçe ve köylerdeki depremzedelere ulaştırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ASYA ekiplerince Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 10 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren ayni yardım kabul deposu, kente gelen her türlü insani yardımın toplanarak dağıtıldığı merkez olarak hizmet veriyor.

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar kente 260 bin 978'si gıda kolisi, 295 bin 132'si temizlik ve hijyen ürünü ve 291 bin 729'u giyim malzemesi olmak üzere 3 milyon 503 bin parça insani yardım malzemesi geldi. Osmaniye OSB'deki ana depo ve yardımcı 2 depoda toplanan insani yardım malzemeleri, ihtiyaca göre geçici barınma merkezleri, aşevleri ile yurt ve çadırda kalan vatandaşlara ulaştırılıyor.

ASYA Ayni Yardım Kabul Deposu koordinatörü İzmir Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öney, AA muhabirine, depoda yurt içi ve yurt dışından depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin kabulü, tasnifi ve dağıtım faaliyetlerinin yürütüldüğünü, depoda sadece depremzedelerin ihtiyaçlarının değil, kentte kurulan aşevlerine de malzeme gönderimi yapıldığını ifade etti.

- 900 tır malzeme tasnif edilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Osmaniye Valiliğince kurulan WhatsApp hattına mahalle ve köylerden gelen taleplerin, depoya gelen malzemelerden giderildiğini aktaran Öney, "Gerek mahallelerimizden gerekse köylerimizdeki vatandaşlarımızdan gelen talepleri muhtarlarımızla koordineli bir şekilde burada kayıt altına almaktayız. Talepler toplanıp paketlendikten sonra yardım malzemelerini araçlarımızla bizzat adrese ulaştırmaktayız." dedi.

ASYA koordinesinde depremin ilk günleri 600'e yakın personel ve gönüllüyle çalışmalarını yürüttüklerini, şu an ise 292 personel ve gönüllü ile devam ettiklerini ifade eden Öney, şunları söyledi:

"Depolarımıza yaklaşık 900'e yakın tır geldi. Ayrıca İzmir'den de bir yardım treni geldi. Burası ana depomuz. Bu depoyu besleyen iki farklı depomuz daha var. Gelen malzemeleri bu depolara indirip, ayrıştırarak lojistik desteğimiz devam etmekte. Ayrıca Sayın Derya Yanık Bakanımızın talimatıyla buraya bir mobil tırımız geldi ve tırımıza gelen talepler doğrultusunda giyim, iç giyim, hijyen ve gıda malzemeleriyle tefriş ediyoruz. Bu tırımızı daha sonra köylerimize çıkarıyoruz günde iki-üç köyün ihtiyacını tek seferde karşılayabiliyoruz. Ayrıca yine kent merkezinde yine bakanlığımızın da talimatıyla temin ettiği çadırla beraber 750 metrekarelik bir sosyal merkez açacağız ve bunu yine depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

ASYA deposu ve ekiplerinin ramazan için de her türlü hazırlığı tamamladığını aktaran Öney, depremzede vatandaşların sorunsuz bir ramazan yaşaması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ramazan boyunca vatandaşların iftar ve sahurlarını rahat yapabilmeleri için gereken planlamaların yapıldığını belirten Öney, "Ramazanla ilgili depremzede vatandaşlarımızın özellikle kaldığı çadır kent ve konteyner kentlerde hem iftar hem sahurda iaşelerini karşılayacak, oruç tutmayan vatandaşlarımızın da üç öğün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamalarımız yapıldı." ifadelerini kullandı.





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