Güney Koreli gönüllüler depremzede ailelere moral ve destek veriyor

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OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'ye gelen Güney Koreli gönüllüler, yardımda bulundukları afetzede ailelerle bir gün geçirerek onlara moral de veriyor.



Osmaniye'de afetzedelere yönelik yardımlar devam ediyor.

Bu kapsamda Güney Kore'den gelen 19 kişilik gönüllü ekibi, Düziçi ilçesinde depremin etkilerini silmelerine yardımcı olmak amacıyla, afette 3 katlı binaları yıkılan Yücel ailesini ziyaret etti.

Konteynerde kalan aileye gıda desteğinde bulunan gönüllüler, aile fertleriyle yakından ilgilendi.

Burada Türklere özgü yemekler de yapan Güney Koreli gönüllüler, depremzedelerin moral ve motivasyonunu artırmak için çalışıyor.

- "Biz hep sizinle birlikteyiz"

Gönüllülerden Kyungja Kim, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan depremden dolayı oldukça üzgün olduğunu söyledi.

Depremin ardından gönüllü olarak Türkiye'ye gelme kararı aldıklarını aktaran Kim, "Duyduğumda çok şaşırdım. Her şey durmuş gibiydi. Buraya geldik ve gördük ki Türklerin yüreklerinde umut kesilmemiş, insanlar yaşama karşı çok güçlü duruyor. Bizim zor zamanlarımızda Türkler yardım etmişti, şimdi de biz yardım ediyoruz. Biz hep sizinle birlikteyiz, güçlü olun." diye konuştu.

Kim, Osmaniye'de kaldıkları süre boyunca depremzedelerin yanında olacaklarını belirtti.

- "Gerçekten kardeş olduğumuzu anladım"

Gönüllü Seunghee Park da Osmaniye'deki depremzedelere moral vermek ve yanlarında olmak için geldiklerini belirtti.



Burada ekip olarak çeşitli yardımlarda bulunduklarını aktaran Park, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız yardımların az olduğunu biliyoruz ama biz buraya el ele tutuşalım diye geldik. Türkiye ile Güney Kore'nin kardeş olduğunu küçüklüğümde biliyordum ama buraya geldiğimde o kardeşliği yüreğimde hissetim, gerçekten kardeş olduğumuzu anladım. Türkler bizim için canını verdi. Onların sayelerinde biz buraya gelebildik. Bu kardeşlik sonsuz olsun."

Haan Seo da yaşanan afetten dolayı Türkiye için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.



Geldikleri konteynerde vatandaşların kendileriyle yemeklerini paylaşmasının oldukça anlamlı olduğunu aktaran Seo, "Burada depremzede aileyle yemek yaptık, yedik. Bir aile gibi olduk. Onlara sevgi vermek için geldik, onlardan da sevgi alıyoruz. Kardeş ülke Güney Kore olarak hep sizinleyiz. Böyle kötü olaylar olmasın ama zor durumlar olursa biz koşarak geleceğiz." dedi.



Depremzede Fatma Yücel de Güney Koreli gönüllülerin ziyaretinden mutluluk duyduğunu anlatarak, "Arkadaşlar geldi, moral oldu. Onlarla yemek yaptık, güldük. Sağ olsunlar. Çok güzel bir iletişimimiz oldu." diye konuştu.







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