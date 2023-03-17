Osmaniye'de 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 5 gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Erdinç Yılmaz, onurlu ve şanlı bir mücadele sergileyerek bu toprakları bize yurt yapan kahraman gazilere Cumhurbaşkanı adına Devlet Övünç Madalyası vermekten şeref duyduğunu söyledi.

Şehitlik ve gazilik makamının karşılığı asla ödenemeyecek en yüce mertebe olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Beşikten mezara kadar vatan, toprak, bayrak sevgisiyle yetişen ve var olan bu milletin evlatları, tarihin hiçbir döneminde düşmana fırsat vermemiş, hiçbir güce boyun eğmemiş, kutsal kabul ettiği değerler için göğsünü siper etmekten, kanını ve canını da bu yolda vermekten çekinmemiştir. İşte o kahramanlar bu vatanın gerçek sahipleridir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 5 gaziye protokol üyelerince Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.



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