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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'nin köylerini gezen Mobil Sosyal Market depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

AA

Osmaniye'nin köylerini gezen Mobil Sosyal Market depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de görevli Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekipleri, Mobil Sosyal Market tırıyla köyleri gezip afetzedelere yardım malzemelerini ulaştırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ASYA ekipleri, talepler doğrultusunda hazırladıkları ihtiyaç malzemelerini tıra yükleyerek gönüllülerin desteğiyle sınır tanımadan her köye ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler, merkeze bağlı Gökçedam ve Kırmacılı köylerine giderek, evleri zarar gördüğü için çadırlarda barınan depremzedelere gıda, giyecek gibi yardımlarda bulundu.

Gökçedam Köyü Muhtarı Evren Cömert, AA muhabirine, depremlerin ardından birlik ve beraberlik içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Devletin, hayırseverlerin köy halkını yalnız bırakmadığını belirten Cömert, şöyle konuştu:

"Köyde nüfusumuz arttı. Osmaniye'den gelen vatandaşlarımız ailelerinin yanına yerleştiler. Burada devletimiz elinden geleni yapıyor. Biz de yardımları ailelere ulaştırıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımız, isteklerimiz doğrultusunda devletimiz yardım yapıyor. Tüm yardım yapan vatandaşlarımızdan ve devletimizden Allah razı olsun."

Köylülerden Fatma Kıvrak da kendilerine yapılan yardımların oldukça anlamlı olduğunu dile getirerek, buna katkı sunanlara teşekkür etti.

- Kırmacılı köyünde 80 ev yıkılacak

Kırmacılı köyü sakinlerinden Ragıp Işık ise depremden dolayı oldukça üzüntü yaşadıklarını, köylerinde birçok evde hasar olduğunu anlattı.

Bu süreçte yetkililerin kendileriyle sürekli ilgilendiğini aktaran Işık, "Allah devletimize zeval vermesin. Depremin ikinci gününden itibaren muhtarla vatandaşlara erzak, çadır getirdik. Köyde 80 ev yıkılacak. Yardım ekipleri çok güzel hizmet veriyor. Devlet, hükümet gönderdi. Sağ olsunlar." ifadesini kullandı.

Mehmet Uçar, Pazarcık merkezli ilk depremde büyük korku yaşadıklarını, evlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığını ifade eden Uçar, "Devletimiz, hükümetimiz sağ olsun. Yardım için teşekkür ederiz. Yardım gelince biz ekiplere yardım da ediyoruz, vatandaşlara ulaştırıyoruz." dedi.

Fatma Işık da depremden dolayı evinin ağır hasar gördüğünü ve çadırda kaldığını bildirerek, yardımlardan dolayı kurum ve kuruluş yetkilileri ile hayırseverlere teşekkürlerini sundu.

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