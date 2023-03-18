Osmaniye'de depremden etkilenen kursiyerler afetzede çocuklar için oyuncak örüyor

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OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL / MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de afeti yaşayan kursiyerler, depremzede çocukların yüzünü güldürmek için oyuncak örüyor.

Osmaniye Halk Eğitim Merkezi bünyesinde el sanatları eğitimi alan kadın kursiyerler, depremlerin ardından oluşturulan çadır kentte kurulan alanda afetin izlerini silmek ve morallerini yüksek tutmak için çalışmalara devam ediyor.

Depremi yaşayan kursiyerler, kendileri gibi depremzede olan çocuklar için kolları sıvayarak usta öğreticiler eşliğinde "amigurumi" tekniğiyle oyuncak örüyor.

Kadınlar, ürettikleri oyuncukları çadır ve konteyner kentlerdeki afetzede çocuklara ulaştırıyor.

Usta öğretici Hatice Horzumlu, AA muhabirine, depremlerin ardından çocukların yaşadıklarını unutmaları için çalışma başlattıklarını söyledi.

Afet nedeniyle çadırda kurs yaptıklarını dile getiren Horzumlu, depremzede çocukları mutlu etmek için kursiyerlerle oyuncak yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Çalışmaları 25 kişiyle sürdürdüklerini anlatan Horzumlu, "Depremin etkilerini üzerimizden kaldırmaya çalışıyoruz. Çocukların sevdikleri oyuncakları yapıyoruz. Köylere de göndermeye çalışıyoruz. Depremi unutturmaya çalışıyoruz. Biz de depremden etkilendik, bunu burada bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Fatmanur Apaydın da deprem sürecinin çok stresli geçtiğini ancak arkadaşlarıyla geldiği bu kursta yaşadıklarını unutmaya çalıştığını söyledi.

Şu an iyi bir şekilde çalışmalara devam ettiğini belirten Apaydın, "Depremden dolayı hepimiz stresliyiz. Burada çalışmalarımızla stresimizi atmaya çalışıyoruz. Örgü bebeklerle, oyuncaklarla hem depremzede çocukları mutlu ediyoruz hem de stresimizi atıyoruz. Burası bize çok iyi geliyor." diye konuştu.

Suzan Nazlı Horzumlu da depremden dolayı oldukça zor günler geçirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Depremi yaşadık ama geride kalanlara yardım etmemiz ve yüzlerini güldürmemiz gerektiğini düşündük. Hüzünlüyüz ama en azından çocukların yüzlerini güldürdüğümüz için mutluyum. Bugünlerin geçeceğine inanıyoruz. En büyük destekçimiz çocukların mutluluğu ve gülümsemesi. Onlarla birlikte daha da güçleniyorum, hayata daha sıkı sarılıyorum."

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