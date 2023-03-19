Osmaniyeli kadınlar depremin travmasını el işiyle atlatmaya çalışıyor

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de kadınlar, afet travmasını atlatmak için çadır kentte açılan el sanatları kurslarına katılıyor.

Osmaniye Halk Eğitimi Merkezinin kursuna gelen kadınlar usta öğreticilerin yardımıyla el işi ürünler yapıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayhan Uyar, AA muhabirine, depremlerin ardından merkez olarak aktif çalıştıklarını söyledi.

Sahadaki tüm işlere merkezde çalışanların destekte bulunduğunu belirten Uyar, süreç içinde çadır kentlerde depremin psikolojik etkilerinin azaltılması amacıyla bazı faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Açtıkları kursların depremzedelere iyi geldiğini aktaran Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanlarımız depremin yıkıcı etkisinin olduğu her yerde gerek insani gerek vicdani olarak koordineli şekilde çalışmalara başladı. Çadır kentlerde kadınlara yönelik el sanatları kursu açtık. Onları depremin psikolojik durumundan uzaklaştıracak, rehabilite edecek birtakım çalışmalara başladık. Bulduğumuz her malzemeyi kullanmaya çalıştık. İnsanları tanıyoruz. Nelerin onları rahatlatacağını biliyoruz. Halkımızın geri dönüşü bizi mutlu ediyor. Biz karşılıksız yapıyoruz. Onları rahatlattığımızı biliyoruz."

Uyar, süreç içinde depremzedelere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini dile getirdi.

- "Kursta bilmediklerimizi öğrenmeye çalışıyoruz"

Kursa katılan afetzedelerden Özlem Binici de depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü anlattı.

El işiyle uğraşarak depremin olumsuz etkilerini atlatmaya çalıştığını ifade eden Binici, "Burada seccade yapıyorum. Kendime uğraş buldum ve bu şekilde süreci atlatmaya çalışıyorum. El işimizi yapıyoruz, bu bize iyi geliyor." dedi.

Zehra Boztaş da kursta yaşadıklarını unutmaya çalıştığını belirtti. Zamanını verimli geçirmek için kursa geldiğini kaydeden Boztaş, "Depremin etkisini üzerimden atmaya çalışıyorum ve bu bana moral oluyor. Bizim için güzel aktivite oluyor. Daha önce de kursa gidiyordum. Deprem nedeniyle bir süre gidemedik. Şimdi de buradayız. Kursta bilmediklerimizi öğrenmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Saniye Işık Öztürk ise evi depremde zarar gördüğü için yurda yerleştirildiklerini bildirdi.

Yaşadıklarını unutmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Daha önce de kurslara gidiyordum. Burada bohça yapıyorum. Büyük bir felaketti. Yurtta düzenli yemeklerimiz veriliyor. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Burada olduğumuz sürece kurslara devam edeceğim." diye konuştu.

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