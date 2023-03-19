Osmaniye'de kadınlar ramazan için imece usulüyle yufka hazırlıyor

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, ramazan öncesi bir araya gelerek iftar ve sahur sofraları için yufka açıyor.

Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen ailelerin kurulan çadırlarda yaşamını sürdürdüğü ilçede ramazan hazırlıkları başladı.

İmece usulü toplanan kadınlar, yufka yapımı için hamur yoğurarak mesailerine başlıyor. Bezelere ayrılan hamurlar, oklavayla açılarak odun ateşi üzerindeki sacda pişiriliyor.

İstiflenerek kullanıma hazır hale gelen yufka ekmekler, üzerine su serpilip yumuşatılarak iftar ve sahurda tüketilmesi için muhafaza ediliyor.

Yufka ekmek hazırlayan Rahime Tarımcı, AA muhabirine, komşularıyla bir araya gelerek yaptıkları yufka ekmeğin lezzetli olduğunu söyledi.

Tarımcı, yufkanın iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olduğunu dile getirdi.

Asile Tarımcı da deprem riski nedeniyle evlerine giremediklerini ve çadırda kaldıklarını belirterek, "Ramazan öncesi imece usulü yufka hazırladık. Her şeye rağmen hayat devam ediyor." dedi.

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