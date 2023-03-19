Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi sarılarak teselli etti

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, otomobil sürücüsünün, aracıyla çarptığı motosikletliyi sarılarak teselli etme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadirli ilçesinde, Atatürk Caddesi'nde seyreden, plakaları ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Motosikleti kullanan kişi, çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savruldu. Aracından inen otomobilin sürücüsü de yanına gittiği motosikletliyi sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Kaza ve teselli etme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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