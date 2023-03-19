Osmaniye'de gönüllü kadınlar poğaça yaparak çadırlardaki çocuklara dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de gönüllü kadınlar poğaça yaparak çadırlardaki çocuklara dağıtıyor

AA

Osmaniye'de gönüllü kadınlar poğaça yaparak çadırlardaki çocuklara dağıtıyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir grup gönüllü kadın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından her hafta toplanarak poğaça ve börek yapıp çadırlarda kalan çocuklara ikram ediyor.

Osmaniye İş Kadınları Derneğince yürütülen "Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkezi Projesi" kapsamında bir araya gelen ev kadınları, yaptıkları yiyeceklerle çocukları sevindiriyor.

Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Tülay Tekbıyık Barutçu, AA muhabirine, projeyle kendi iş yerini açmak isteyen kadınlara su böreği, poğaça gibi ürünlerin yapımını öğrettiklerini söyledi.

İlk grubun eğitiminin tamamlandığını, ikinci grupla çalışmaya hazırlanırken depremlerin yaşandığını belirten Barutçu, şöyle devam etti:

"Elimizde malzeme vardı. Depremin rehavetini üstümüzden attıktan sonra en azından hem bu malzemeleri kullanalım hem de çadırda kalan çocukların yüzünü güldürelim, sevindirelim diyerek ilk gruptaki kursiyerlerimizle, ikinci gruptaki kalanlarla 3 hafta içinde, haftada bir gün olmak üzere poğaça yaptık. 500 poğaçayı çadır kentlerde dağıttık." dedi.

Barutçu, projeyi duyarak gelen kadınlarla gönüllü sayısının arttığını dile getirdi.

Haftada bir günlerini poğaça yapmaya ayırdıklarını aktaran Barutçu, "Projemizin ikinci etabını bitirmeye çalışacağız. İki haftamız daha var." ifadesini kullandı.

Gönüllülerden Aysun Dural ise depremin ardından insanlara bir nebze katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, "İnsanların evinde olamaması çok değişik bir duygu. O çocukları görünce çok hüzünlendim. Allah'ım kimsenin evini yıkmasın." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi sarılarak teselli etti
YEREL HABERLER Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi sarılarak ...
Osmaniye'de kadınlar ramazan için imece usulüyle yufka hazırlıyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de kadınlar ramazan için imece usulüyle ...
Osmaniyeli kadınlar depremin travmasını el işiyle atlatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Osmaniyeli kadınlar depremin travmasını el işiyle ...
Güney Koreli gönüllüler, Çanakkale Zaferi etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Güney Koreli gönüllüler, Çanakkale Zaferi ...
Osmaniye'de depremden etkilenen kursiyerler afetzede çocuklar için oyuncak örüyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de depremden etkilenen kursiyerler afetzede ...
Osmaniye'de kurulan konteyner kente depremzedeler yerleştirilmeye başlandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kurulan konteyner kente depremzedeler ...
Osmaniye'nin köylerini gezen Mobil Sosyal Market depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Osmaniye'nin köylerini gezen Mobil Sosyal Market ...
Osmaniye'de 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı ...
Güney Koreli gönüllüler depremzede ailelere moral ve destek veriyor
YEREL HABERLER Güney Koreli gönüllüler depremzede ailelere moral ve ...
Osmaniye'de ASYA depolarına gelen yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de ASYA depolarına gelen yardımlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.