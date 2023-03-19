Osmaniye'de gönüllü kadınlar poğaça yaparak çadırlardaki çocuklara dağıtıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir grup gönüllü kadın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından her hafta toplanarak poğaça ve börek yapıp çadırlarda kalan çocuklara ikram ediyor.

Osmaniye İş Kadınları Derneğince yürütülen "Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkezi Projesi" kapsamında bir araya gelen ev kadınları, yaptıkları yiyeceklerle çocukları sevindiriyor.

Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Tülay Tekbıyık Barutçu, AA muhabirine, projeyle kendi iş yerini açmak isteyen kadınlara su böreği, poğaça gibi ürünlerin yapımını öğrettiklerini söyledi.

İlk grubun eğitiminin tamamlandığını, ikinci grupla çalışmaya hazırlanırken depremlerin yaşandığını belirten Barutçu, şöyle devam etti:

"Elimizde malzeme vardı. Depremin rehavetini üstümüzden attıktan sonra en azından hem bu malzemeleri kullanalım hem de çadırda kalan çocukların yüzünü güldürelim, sevindirelim diyerek ilk gruptaki kursiyerlerimizle, ikinci gruptaki kalanlarla 3 hafta içinde, haftada bir gün olmak üzere poğaça yaptık. 500 poğaçayı çadır kentlerde dağıttık." dedi.

Barutçu, projeyi duyarak gelen kadınlarla gönüllü sayısının arttığını dile getirdi.

Haftada bir günlerini poğaça yapmaya ayırdıklarını aktaran Barutçu, "Projemizin ikinci etabını bitirmeye çalışacağız. İki haftamız daha var." ifadesini kullandı.

Gönüllülerden Aysun Dural ise depremin ardından insanlara bir nebze katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, "İnsanların evinde olamaması çok değişik bir duygu. O çocukları görünce çok hüzünlendim. Allah'ım kimsenin evini yıkmasın." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.