Osmaniye'de camileri depremde zarar gören köylüler, ramazanı hazırladıkları çadır mescitte karşılayacak

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OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/MENDERES ÖZAT - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde camileri hasar alan köylüler, ramazan ayını imeceyle yaptıkları çadır mescitte karşılamaya hazırlanıyor.

Kızyusuflu köyü Yaylapınar Mahallesi'ndeki 30 yıllık caminin minaresi 6 Şubat'taki depremde yıkıldı. Kolon ve kirişleri de zarar gören cami, hasar tespit çalışmalarının ardından ibadete kapatıldı.

Köylüler de vakit namazlarının yanı sıra ramazan ayında teravih namazlarını eda etmek ve mukabele okuyabilmek için imece çalışmasıyla 1 haftada iki bölümden oluşan çadır mescit kurdu.

Köylülerden Veysel Türkmenoğlu, AA muhabirine, depremde minarenin yıkıldığını söyledi.

Caminin zarar görmesinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Türkmenoğlu, "Depremden sonra mühendisler gelerek camiye baktı, kırıklar ve çatlaklar olduğunu söylediler. İbadete kapatılınca biz de camimizi karşı tarafta bulunan amca oğlumun zeytinliğine yapmayı düşündük. Halkımızdan ve devletimizden Allah razı olsun, hep birlikte yaptığımız çadır camimizde ramazanımızı karşılayacağız." diye konuştu.

Türkmenoğlu, büyük çadırın 70, küçüğün ise 50 kişilik olduğunu anlatarak, "Küçük çadırımızda hanımlarımız gelip namaz kılacak. Büyük çadır ise 70 kişilik olduğu için bize yeterli olabilir diye düşündük. 7-8 gün bayağı uğraş verdik. Köylülerimiz çok destek verdi. Ramazanda 5 vakit namazımızı burada kılacağız." şeklinde konuştu.

Türkmenoğlu, ağır hasar alan caminin akıbetinin ne olacağını henüz bilmedikleri için en az 1-2 sene çadır mescidi kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Soner Türkmenoğlu da caminin minaresinin ilk depremde yıkıldığını ve yapının zarar gördüğünü söyledi.

Deprem gecesi minarenin yıkılış sesini duyunca camiye koştuklarını aktaran Türkmenoğlu, cami şu an kullanılamadığı için amcasının tarlasına geçici olarak çadırdan ibadethane yaptıklarını anlattı.

Türkmenoğlu, çalışan köylülere ve zemin çalışmasına destek veren İl Özel İdaresine teşekkür ederek, "Şu anda ses sistemimiz ayarlandı. Ramazanda rahat rahat namazımızı, teravihimizi kılacağız. Herhangi bir sorunumuz yok. Allah bir daha böyle felaketi yaşatmasın devletimize, milletimize." ifadesini kullandı.

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