Osmaniye'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Kentte "acil öncelikli" kararı bulunan 471 binadan 414'ünün yıkımı tamamlanırken, 57 binadaki çalışmalara devam ediliyor. Ekipler, enkazları kamyonlarla belirlenen döküm alanlarına taşıyor.

Çalışmalar kapsamında Esenevler Mahallesi'nde 1 bloğu 6 Şubat'taki depremde enkaza dönen sitenin diğer bloğu iş makineleriyle yıkıldı.

Bina çevresinde polisin güvenlik önlemi aldığı yıkım dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerde Osmaniye ve ilçelerinde 651 bina yıkılmış, ağır hasar alan 471 bina için "acil yıkım" kararı verilmişti.

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