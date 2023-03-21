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Depremlerden etkilenen Osmaniye'de 37 noktada iftar sofraları kurulacak

AA

Depremlerden etkilenen Osmaniye'de 37 noktada iftar sofraları kurulacak

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, vatandaşların ramazan ayının manevi atmosferini eksiksiz yaşayabilmesi için hazırlıklar sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen kentte, ramazan programları kapsamında Valilik koordinesinde Osmaniye ve Altındağ belediyeleri ile Türk Kızılay tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen 37 noktada 45 bin kişilik iftar sofraları hazırlanmasının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları, vatandaşlara sahur ve iftar programları düzenleyecek.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde bir araya gelen Osmaniye, Eskişehir ve Rize müftülüklerine bağlı ekipler, afetzedelere yönelik ramazana özel programlar gerçekleştirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Sunar Nuri Çomu Camisi önünde kurulan "Ramazan İyilik Çadırı"nda da depremzedelere sahur ve iftar yemeği verilecek.

Kentte oruç tutmayan veya tutamayanlar için de yemek dağıtımları sürecek.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, afetzedelere yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Her zamanki gibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere sahur ve iftarda yemek çalışmalarımız sürecek. Ramazanda sosyal faaliyetler de gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın ramazan ayını daha rahat ve huzurlu yaşayabilecekleri ortam oluşturacağız." dedi.

Yılmaz, Türk Kızılay, belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli planlamaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

- "Devletimiz sahada, milletimiz ayakta"

Koordinatör olarak görev yapan Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek ise ramazan ayına tam anlamıyla hazır halde girme çabalarının devam ettiğini aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, ihtiyaç duyulan tüm alanlara mescit çadır gönderdiğine değinen Gerek, şunları kaydetti:

"Böylelikle ramazan ayı girmeden 99 noktada çadırlarımızı kurmuş olacağız. Burada teravih namazı kılınacak, mükabeleler okunacak, dini sohbetler yapılacak ve manevi destek hizmetleri devam edecek. Bölgede 'Mobil İrşad' ekiplerimiz de olacak. İrşad ekiplerimizle depremzedelere destek vermeye devam edeceğiz."

Gerek, iftar çadırında çocuklara ve gençlere yönelik sosyal ve dini etkinlikler yapacaklarını anlattı.

Ramazan ayını dolu dolu geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Gerek, "Cenabıallah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz sahada, milletimiz ayakta. Devletimizle milletimiz bütünleşerek mağdurların, mazlumların, muhtaçların yanında. İhtiyaçlar gideriliyor. Ramazanın manevi atmosferiyle de gönlümüzdeki sıkıntıları, kederleri bir nebze olsun atacağız." diye konuştu.

Gerek, müftülük hizmetlerini sadece iftar çadırında değil, vatandaşların olduğu her yerde yapacaklarını vurguladı.

Osmaniye Müftüsü Ali Çakmak da depremin ardından kent merkezi ve ilçelerde çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Ramazanda üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını söyleyen Çakmak, "Kardeşlerimize iftar ve sahur ikram etmek için çadır hazırladık. Konteyner kentte 2 mescidimiz olacak. Bu süreçte vatandaşlarımıza manevi olarak katkı sunmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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