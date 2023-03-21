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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet gönüllüleri Osmaniye'de yaraları sarmaya devam ediyor

AA

Diyanet gönüllüleri Osmaniye'de yaraları sarmaya devam ediyor

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Diyanet gönüllüleri yaraları sarmak için seferber oluyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Osmaniye'de afetzedelere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde deprem sonrası kente gelen Diyanet gönüllüleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Bölgedeki çadır kentlerin yanı sıra yurtlarda kalan depremzedelerle de bir araya gelen gönüllüler, buralarda manevi rehberlik hizmeti de gerçekleştiriyor.

Diyanet gönüllüleri depremzedelere ramazan ayı boyunca da desteğini sürdürecek.

Gönüllülerden Hatice Gerek, AA muhabirine, yaşanan depremden dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Depremzedelere yardım etmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Gerek, ekip olarak afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yaptıklarını belirtti.

Deprem bölgesinde çalışmanın önemli olduğunu aktaran Gerek ,"İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak bizim için çok önemli. Birlikte olduğumuzu hissettirmek, kenetlenmeyi, dayanışmayı sağlamak bizi mutlu etti. Vatandaşımız 'biz kendimize yetiyoruz, teşekkür ediyoruz' diyene kadar buradayız." diye konuştu.

- "Yaraları sarmaya geldik"

Hacer Tiftik de Osmaniye'ye gönüllü olarak geldiklerini ve depremzedelerle acıları paylaştıklarını anlattı.

Bölgede çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tiftik, "Buraya yaraları sarmaya geldik. Millet olarak onların yanındayız. Kardeşlerimiz başta çok acılı, gözleri yaşlıydı. Beraber sarılıp ağladığımız oldu. Dertlerini dinledik. Yaşadıklarını bizimle paylaştılar. Burada manevi destek hizmeti de veriyoruz." dedi.

Yusuf Dönertaş, Diyanet gönüllülerinin depremden sonraki süreçte her zaman sahada olduklarını ve insanlara destekte bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Gönüllülerden Osman Çavuşoğlu da Osmaniye'ye geldiklerinden bu yana çalışmalarını aksatmadan devam ettirdiklerini belirterek, bölgede dönüşümlü olarak hizmet verdiklerini aktardı.

Hamza Ayçiçek ise güçlerinin yettiği kadar depremzedelere hizmete devam edeceklerini kaydetti.

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