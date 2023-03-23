Depremden etkilenen Osmaniye'de ilk etapta 7 bin 100 kalıcı konutun projesi hazır

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OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için ilk etapta yapılacak 7 bin 100 konutun projesi hazır hale getirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Afetzedelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, deprem nedeniyle acil yıkılması gereken 500 binadaki çalışmalarını bitirdi. Afetzedeler için kalıcı konut çalışmaları kapsamında ilk etapta hazırlanacak 7 bin 100 konutun projesi de tamamlandı.

İhale sürecinin ardından ekiplerin kalıcı konutların inşası için çalışmaları başlayacak.

- "500 acil yıkılması gereken binayı yıkmış olduk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AA muhabirine, depremden etkilenen Osmaniye'de çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Bölgede ilk etapta çadır ve konteyner kent yapılarak vatandaşların buraya yerleştirildiğini ifade eden Demirtaş, itiraz sürecinin ardından kesin hasar tespitleri için ekiplerin tekrar sahada olduğunu belirtti.

Kentte acil yıkılması gereken binalarla ilgili yoğun tempoda çalıştıklarını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 500 acil bina yıkımı vardı. Bunlar okul, cami, kamu binaları, hasarsız binaları tehdit eden binalar, ayrıca trafik güzergahında tehdit içeren binalar vardı. Şu an son binayı yıkıyoruz. Bugüne kadar 500 acil yıkılması gereken binayı yıkmış olduk. Bunların yaklaşık 100 bin metreküp hafriyatları oluyor. Onları hafriyat alanlarına götürdük. Orada ayrıştırma üniteleri kuruldu. Dolayısıyla hafriyat alanının çevreye zarar vermemesi için her türlü tedbir alınmış oldu."

- "Şu ana kadar 11 bin 100 konut yeri planlandı"

Kentte kalıcı konut ihtiyacına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Demirtaş, şu anda yaklaşık 20 bin konut ihtiyacının öngörüldüğünü ifade etti.

Osmaniye'deki kalıcı konut çalışmaları hakkında bilgi veren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 11 bin 100 konut yeri planlandı. Bunun 7 bin 100'ü ile ilgili zemin etütleri, plan, proje aşamaları tamamlandı. Bir kısmının da ihale süreçleri başladı. Önümüzdeki süreçte etap etap, 500 konut, 1000 konut olarak ayrı ayrı etaplarla ihaleleri yapılacak. Mart sonuna kadar 7 bin 100 konutun ihalesi tamamlanmış olacak. Ağırlıklı olarak Akyar ile Yaverpaşa mahalleleri arasında kalan yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekare alanda planlanıyor. Dolayısıyla 7 bin 100 konutluk projelerimiz hazır. Bu konutların ihale süreçleri tamamlandığında yüklenicilere 240 gün süre veriyoruz. İhale sözleşmesi yapılmasından itibaren 240 günde bu konutların tamamlanması bekleniyor."

Demirtaş, konut ihtiyacı bulunan Düziçi, Bahçe ve Kadirli ilçelerinde de zemin etütleri ve planların tamamlandığını söyledi.

Vatandaşlara güvenli konut teslim edeceklerini vurgulayan Demirtaş, "Kalıcı konutlar yaklaşık 105 metrekare, 2+1 olarak planlanıyor. Tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Daha önce TOKİ vasıtasıyla yapılan konutların depreme karşı dayanıklılığı test edildiği için yine aynı modelde tamamlanacak." diye konuştu.

Demirtaş, Osmaniye'de depremin yaralarını sarmak için devletin tüm kurumlarının seferber edildiğini kaydetti.



Vatandaşların sıkıntılarına anında cevap verebilecek organizasyonlar yapıldığına dikkati çeken Demirtaş, "Vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Artık kalıcı konutlar konuşuyoruz. Vatandaşların geleceğe dair ümitleri var. Bu beklentilerin devlet ve hükümet tarafından karşılanacağı artık herkesin inandığı bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

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