Osmaniye'deki çadır kentlerde ilk iftar yapıldı

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, çadır kentlerde kalan vatandaşlar ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

Esenevler Mahallesi'nde kurulan çadır kentte, Osmaniye Valiliği ile Osmaniye ve Ankara'nın Altındağ belediyeleri tarafından iftar verildi.

Akşam ezanının okunmasının ardından dua eden vatandaşlar, oruçlarını açtı.

Kent sakinlerinden Medine Doğruloğlu, AA muhabirine, bu yıl ramazan ayına buruk girdiklerini söyledi.

Depremde yakınlarını kaybettiğini belirten Doğruloğlu, "Hüzünlüyüz. Çadırda kalıyoruz. Şu an herkes yabancı burada ama hepimiz kenetlenmiş durumdayız. İftar verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Şahin Akın da deprem nedeniyle acı yaşadıklarını dile getirerek, bir daha böyle afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

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