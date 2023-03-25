Altındağ Belediyesi depremden etkilenen Osmaniye'de konteyner kent kuruyor

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OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Ankara'nın Altındağ Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kent oluşturuyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda depremin ilk gününden itibaren bölgede olan Altındağ Belediyesine bağlı ekipler de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar çok sayıda depremzedeye ulaşan ve oluşturdukları çadır kentlerde yaraları saran belediye ekipleri, kendi imalatları olan konteynerleri de Karaçay Konteyner Kenti'ne yerleştirmeye başladı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AA muhabirine, depremin ilk gününde Osmaniye'ye ulaşarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremzedelerin ihtiyacına yönelik de çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Balcı, ekiplerin özverili şekilde depremzedelerin yanında olduğunu belirtti.

Balcı, belediye olarak valilik koordinesinde afetzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Vatandaşların geçici barınma ihtiyacına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Burada yaklaşık 120 konteynerden oluşan konteyner kent oluşturuyoruz. Hemen yanı başında ise depremzedelerin faydalanacağı alanda 600 metrekarelik yeşil alan, çocukların oyun oynayabileceği, gençlerin spor yapacağı, kadınların, yaşlıların yürüyüş yapacakları alan oluşturuyoruz. Yaraların sarılması noktasında Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Buraya yapacağımız konteynerleri Altındağ'da kendi personel ve işçilerimizle ürettik. Konteynerler gelmeye devam ediyor. 10 gün içinde 120 konteyneri buraya ulaştırmış olacağız."

- "Hep birlikte yaraları saracağız"

Balcı, kısa sürede konteynerleri vatandaşların kullanımı için hazır hale getireceklerini dile getirdi.

Belediye bünyesinde konteyner üretimine devam ettiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Biz ilk etapta 120 konteynerlik alan oluşturduk. O alanı tamamlayıp, sonra diğer kısımlara başlayacağız. Vatandaşların normal hayata dönmeleri için elimizden gelen desteği Osmaniye Valiliği koordinesinde sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ilk günden beri burada olduğumuzu biliyor, kendilerinin yanında olduğumuz için bize teşekkür ediyorlar. Hep birlikte yaraları saracağız. Hayatın normale dönmesi için devletimizle, milletimizle el ele bugünleri atlatacağız."





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