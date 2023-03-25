Altındağ Belediyesi depremden etkilenen Osmaniye'de konteyner kent kuruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altındağ Belediyesi depremden etkilenen Osmaniye'de konteyner kent kuruyor

AA

Altındağ Belediyesi depremden etkilenen Osmaniye'de konteyner kent kuruyor

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Ankara'nın Altındağ Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kent oluşturuyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda depremin ilk gününden itibaren bölgede olan Altındağ Belediyesine bağlı ekipler de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar çok sayıda depremzedeye ulaşan ve oluşturdukları çadır kentlerde yaraları saran belediye ekipleri, kendi imalatları olan konteynerleri de Karaçay Konteyner Kenti'ne yerleştirmeye başladı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AA muhabirine, depremin ilk gününde Osmaniye'ye ulaşarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremzedelerin ihtiyacına yönelik de çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Balcı, ekiplerin özverili şekilde depremzedelerin yanında olduğunu belirtti.

Balcı, belediye olarak valilik koordinesinde afetzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Vatandaşların geçici barınma ihtiyacına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Burada yaklaşık 120 konteynerden oluşan konteyner kent oluşturuyoruz. Hemen yanı başında ise depremzedelerin faydalanacağı alanda 600 metrekarelik yeşil alan, çocukların oyun oynayabileceği, gençlerin spor yapacağı, kadınların, yaşlıların yürüyüş yapacakları alan oluşturuyoruz. Yaraların sarılması noktasında Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Buraya yapacağımız konteynerleri Altındağ'da kendi personel ve işçilerimizle ürettik. Konteynerler gelmeye devam ediyor. 10 gün içinde 120 konteyneri buraya ulaştırmış olacağız."

- "Hep birlikte yaraları saracağız"

Balcı, kısa sürede konteynerleri vatandaşların kullanımı için hazır hale getireceklerini dile getirdi.

Belediye bünyesinde konteyner üretimine devam ettiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Biz ilk etapta 120 konteynerlik alan oluşturduk. O alanı tamamlayıp, sonra diğer kısımlara başlayacağız. Vatandaşların normal hayata dönmeleri için elimizden gelen desteği Osmaniye Valiliği koordinesinde sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ilk günden beri burada olduğumuzu biliyor, kendilerinin yanında olduğumuz için bize teşekkür ediyorlar. Hep birlikte yaraları saracağız. Hayatın normale dönmesi için devletimizle, milletimizle el ele bugünleri atlatacağız."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altındağ Belediyesi, Osmaniye'de depremzedelere sahur ve iftar sofrası kurdu
YEREL HABERLER Altındağ Belediyesi, Osmaniye'de depremzedelere sahur ...
Osmaniye'deki depremzedeler, ilk iftarlarını çadırda yaptı
YEREL HABERLER Osmaniye'deki depremzedeler, ilk iftarlarını çadırda ...
Osmaniye'deki çadır kentlerde ilk iftar yapıldı
YEREL HABERLER Osmaniye'deki çadır kentlerde ilk iftar yapıldı
Osmaniye'de evlerine giremeyen bazı depremzedeler yaylalarda yaşıyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de evlerine giremeyen bazı depremzedeler ...
Depremden etkilenen Osmaniye'de ilk etapta 7 bin 100 kalıcı konutun projesi hazır
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Osmaniye'de ilk etapta 7 bin 100 ...
Deprem bölgesi Osmaniye'de ilk sahur
YEREL HABERLER Deprem bölgesi Osmaniye'de ilk sahur
Depremden etkilenen Osmaniye'de vatandaşlar ilk sahuru yaptı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Osmaniye'de vatandaşlar ilk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.