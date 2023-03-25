Depremlerden etkilenen Osmaniye OSB'deki üretim tam kapasiteye geçti

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OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/ÜMİT KAHRIMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikalar tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar almayan Osmaniye OSB'de afet sonrası iş gücü eksiliği nedeniyle ilk 3 gün üretim gerçekleşmedi.

Depremin üçüncü gününden sonra asgari düzeyde üretime geçilen bölgede, iş gücü kayıplarının telafi edilmesiyle firmalar tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

Osmaniye OSB'de başta demir çelik olmak üzere tekstil, filtre imalatı gibi toplam 75 firma aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye OSB Müdürü Musa Gönül, AA muhabirine, Osmaniye'deki OSB'nin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Yaşanan depremde organize sanayi bölgesinin hasar almadığını anımsatan Gönül, afetten sonra OSB'de asgari düzeyde üretimin gerçekleştirildiğini belirtti.

- "Firmalarımız üretimle acılarını hafifletmeye çalıştı"

Yaşanan afette OSB olarak vatandaşların yardımına da koştuklarını aktaran Gönül, şöyle devam etti:

"Deprem sonrasında ekiplerimiz bölgenin elektrik, su, doğal gaz altyapısını kontrol etti. Biz aynı gün üretime hazırdık. İnsan kaynağından dolayı ilk 3 gün çalışma olmadı. Çünkü kayıplarımız, acılarımız vardı. Üçüncü günden sonra birkaç firmamız başlangıç yaptı. Firmalarımız morallerini, motivasyonlarını yükselterek üretimle beraber acılarını hafifletmeye çalıştılar. Daha sonraki süreçte ise üretim kapasitesi artırılarak bugün itibarıyla 75 firma, 11 bin çalışanla mevcut halinde tam kapasiteyle devam ediyoruz."

Gönül, OSB olarak sahadaki çalışmalara da destek verdiklerini ve yaraların sarılması noktasında valilik koordinesinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Firmaların taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Gönül, şunları kaydetti:

"Osmaniye OSB kurulduğundan bu yana son 20 yılda organize sanayi bölgeleri içerisinde büyük sıçrama yapmış, adını üst liglere yazdırmıştır. Deprem sonrasında da herhangi bir fabrikamız ve altyapımız zarar görmedi. Biz mevcut imkanlar doğrultusunda yatırımcılarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz."

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