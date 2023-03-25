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Kral Şakir, vizyona girmeden önce Osmaniye'de depremzede çocuklarla buluştu

AA

Kral Şakir, vizyona girmeden önce Osmaniye'de depremzede çocuklarla buluştu

OSMANİYE (AA) - "Kral Şakir: Mikrop Avcıları-Cumburlop" filmi, vizyona girmeden önce Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de çocuklara izletildi.

Tosyalı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinliğe depremzede aileler, çocukları, kent protokolü ile Kral Şakir'in karakter tasarımcısı, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu katıldı.

Etkinlikte Kral Şakir ve Fil Necati'nin maskotları kurulan platformda gösteri yaptı.

- "Bu süreçte çocukları güldürebilmek önemli"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, film gösterimi öncesinde, çocuklar için düzenlenen etkinliğin anlamlı olduğunu söyledi.

Bu süreçte çocukları güldürebilmenin önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, hep birlikte daha iyi olabilmek için mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da depremlerden Osmaniye'nin ciddi anlamda etkilendiğini belirterek, bu ortamda çocuklara yönelik çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Varol Yaşaroğlu da filmi izlemeye gelenlere "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Filmin 31 Mart'ta vizyona gireceğini aktaran Yaşaroğlu, iş insanı Acun Ilıcalı ile organize olarak filmi deprem bölgelerindeki çocuklarla buluşturduklarını ifade etti.

Osmaniye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yaşaroğlu, "Kimse izlemeden ilk defa siz izleyeceksiniz. O yüzden çok mutluyum. Burada çok fazla Kral Şakir'i seven ve Kral Şakir kitaplarıyla büyüyen çocuk var. O açıdan da çok mutluyum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, "Kral Şakir: Mikrop Avcıları-Cumburlop" filmini izledi.

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