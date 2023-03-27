Osmaniye'de afeti yaşayan antrenörler, depremzede çocukları basketbolla motive ediyor

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara ücretsiz eğitim veren basketbol okulundaki antrenörler, sporun iyileştirici gücüyle yaraları sarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte faaliyet gösteren bir basketbol okulunda görevli antrenörler, "spor iyileştirir" anlayışıyla çocuklara ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Kendileri de depremzede olan antrenörlerden eğitim alan çocuklar, hem afetin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor hem de kişisel becerilerini geliştiriyor.

Basketbol okulunun kurucu antrenörü Serkan Darıcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle büyük endişe ve korku yaşadıklarını söyledi.

Kentte yaşanan afetin ardından ihtiyaç sahibi kişilere destek olduklarını anlatan Darıcı, bu süreçte birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurguladı.

Darıcı, çocukları da bu süreçte unutmadıklarına değinerek, "Depremi yaşayan çocuklara yapabileceğimiz en iyi şeyin basketbol olduğunu düşündük. 'Çocuklara nasıl fayda sağlarız' diye değerlendirdik. 'En iyi bildiğimiz işi yapalım' dedik. Sporun onları çok çabuk iyileştireceğini düşünüp böyle bir şeye karar verdik. Depremden zarar görmüş görmemiş ayırmaksızın kurslarımızı çocuklarımıza ücretsiz olarak açtık." diye konuştu.

Bu süreci hep birlikte atlatmak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten Darıcı, çocukların burada depremi düşünmeden sadece spor yapmaya odaklı olduğunu, eğlenceli zaman geçirdiğini ifade etti.

Darıcı, "Aynı zamanda bizlerle vakit geçiriyorlar. Bir araya gelince birbirimize faydalı olmaya başladık." dedi.

Antrenörlerden Naci Sevim de depreme Hatay'ın Defne ilçesinde yakalandığını ve evlerinin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Mesleğini Osmaniye'de sürdürdüğünü ve yaraları sporla sarmaya çalıştıklarını anlatan Sevim, şöyle devam etti:

"Basketbol okulunda depremzedeler için uygulamaya geçilmesi muhteşem bir şey. Ülkede gerçekten insanlar birbirine yardım için yarışıyor. Bu afeti yaşamak istemezdik ama insanımızın bu kadar birbirine destek olmasından dolayı gurur duydum. Hangi mezhepten, ırktan olursanız olun, bu topraklarda yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yaraları sarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Ülkemizin geleceği olan çocukların spora çok ihtiyacı var. Spor iyileştirir. İnşallah sporla iyileştirmeye çalışacağız."

- Sporcular mutlu

Eğitim alan öğrencilerden Şehzade Uygur, depremden olumsuz etkilendiklerini dile getirerek, "Depremin ardından basketbol oynamak iyi geliyor. Burada vakit güzel geçiyor. Allah'ın izniyle basketbolcu olacağım." ifadelerini kullandı.

Duran Hüseyin Çelik de deprem nedeniyle evlerinin ağır hasar aldığını, bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra tekrar Osmaniye'ye döndüklerini anlattı.

Uzun süredir oynadığı basketbola deprem nedeniyle kısa süre ara verdiğini kaydeden Çelik, afetin ardından toparlanmak için arkadaşlarıyla basketbol oynamaya başladığını belirtti.

Çelik, ileride basketbolcu olmayı istediğini ifade ederek, "Bu süreçte basketbol iyi geliyor. Kafamı dağıtıyorum. Basketbol bana depremi unutturuyor, mutlu ediyor." dedi.

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