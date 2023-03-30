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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Osmaniye'de depremzedelerle iftarda buluştu

AA

MHP Osmaniye'de depremzedelerle iftarda buluştu

OSMANİYE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Bütün sıkıntıların takipçisiyiz, her şeyin farkındayız. Çok şükür Allah'ın izniyle sabrederek, şükrederek, zikrederek ve gayret ederek bütün bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize canıgönülden inancım tamdır." dedi.

MHP tarafından organize edilen "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temalı iftar programlarının ilki Osmaniye'de gerçekleştirildi.

Rahime Hatun Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar sonrası vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, konuşmasına İnşırah suresinin 5. ayetinde geçen "Her güçlükle beraber kolaylık vardır" sözüyle başladı.

Aydın, yaklaşık 2 ay önce büyük bir felaketin yaşandığını belirterek şöyle devam etti:

"Buradaki varlık nedenimiz siyasi bir mülahaza değildir. Buradaki varlık nedenimiz; aynen Resulullah'ın ifade ettiği gibi 'Bütün müminler, bütün Müslümanlar bir vücudun uzuvları gibidir.' Uzvun bir yerinde, yani vatan toprağının bir yerinde bir sıkıntı varsa vücudun diğer yerleri de aynı şeyi hisseder, aynı şeyi paylaşır. İşte bugün bu sıkıntıları, yaşadığınız kötü günleri paylaşma adına, bir nebze çorbada tuz olma misali sizinleyiz."

MHP tarafından başlatılan "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" programlarının ilkini Osmaniye'de yaptıklarını dile getiren Aydın, daha sonra başta depremden etkilenen iller olmak üzere il, il vatandaşlarla buluşacaklarını kaydetti.

Aydın, acıların paylaştıkça azaldığına işaret ederek "Şuna da inanıyoruz ki her karanlık gecenin mutlaka bize sunacağı bir aydınlık sabahı vardır. İşte bugün o sabahın ön habercisi olarak bu sofralarda bir araya geldik. Rabb'im rızkı verendir. İnşallah eksiklerimizi, sıkıntılarımızı telafi edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'yi ziyaret ettiğini dile getirerek "Bütün sıkıntıların takipçisiyiz, her şeyin farkındayız. Çok şükür Allah'ın izniyle sabrederek, şükrederek, zikrederek ve gayret ederek bütün bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize canıgönülden inancım tamdır. Elhamdülillah ilkeleri olan, ülküleri olan, idealleri olan, her şeyden önce inançları yüksek olan bir kültürün, bir medeniyetin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

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