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Depremden etkilenen Osmaniye'de 83 bin 917 çocuğa psikososyal destek sağlandı

AA

Depremden etkilenen Osmaniye'de 83 bin 917 çocuğa psikososyal destek sağlandı

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL / MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de konteyner kentte kalan çocukların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin psikososyal destekleriyle afetin etkisinden uzaklaşması sağlanıyor.

Osmaniye'de depremzedelere yönelik destekler hız kesmeden devam ederken, çocuklar için de psikososyal destek ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Karaçay Konteyner Kenti'nde oyun alanları oluşturan ekipler, çocuklar için dans ve yarışma gibi etkinlikler düzenliyor.

Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimcilerden oluşan uzman ekip, oyun çadırında çocuklarla çeşitli aktiviteler yapıyor.

Deprem bölgesinde aktif olarak çalışan ekipler, bugüne kadar 83 bin 917 çocukla bir araya gelerek, çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi.

Osmaniye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulkadir Taşletimur, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren sahada afetzedelere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Osmaniye'de 12 destek ekibinin sahada hizmet verdiğini anlatan Taşletimur, çocuklara yönelik de birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Taşletimur, şöyle konuştu:

"İlk günden itibaren çocuklarımızın depremin etkisinden kurtulabilmesi için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımız kendilerini daha iyi hissediyor, bir nebze olsun mutlu oluyorlar. Çocuklar deprem nedeniyle sosyal bir değişim yaşadı. Evlerinden, odalarından ayrıldılar. Biz şu an onların bu ortamı evleri gibi hissetmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımız ilk geldiklerinde tedirginlerdi, şu anda öz güvenleri var. Bu noktada çalışmalarımızın çocuklar üzerinde olumlu etki oldu."

- Çocuklar mutlu

Depremzede çocuklardan Filiz Aylin Fakı, burada çok iyi zaman geçirdiğini ve güzel arkadaşlar edindiğini anlattı.

Çadır kentte çeşitli aktivitelere katıldığını belirten Fakı, "Bizler için oluşturulan alanlarda kardeşim ve diğer arkadaşlarımla oyunlar oynuyoruz. Sandalye kapmaca oynuyoruz. Bazen bilmediğimiz oyunları öğreniyoruz bazen de dans ediyoruz." diye konuştu.

Reyyan Üçok da derslerini bitirdikten sonra oyun alanına geldiğini ve burada arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini ifade etti.


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