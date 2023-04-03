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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de depremzede çocukların yüzü psikososyal destek ekipleriyle gülüyor

AA

Osmaniye'de depremzede çocukların yüzü psikososyal destek ekipleriyle gülüyor

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimi uzmanları, çadır ve konteynerlerde kalan çocukların yaşadığı travmayı atlatması ve yüzlerinin gülmesi için çabalıyor.

Kent genelinde kurulan geçici barınma merkezi ve Dereobası Köyü'nde kurulan konteyner kentte görev yapan psikososyal destek ekipleri, oyunlar oynayıp resim çizdikleri depremzede çocuklara halk oyunları da öğretiyor.

Çocukların yaşadığı deprem travmasını atlatabilmesi için çabalayan ekipler, miniklerin yüzlerini güldürmeye çalışıyor.

Burdur'dan görevli olarak gelen Gizem Bektaş, AA muhabirine, dezavantajlı gruplar ve çocuklarla ilgilendiklerini anlattı.

Bu süreçte ellerinden geldiğince çocuklara ve depremzedelere yardım etmeye çalışacaklarını dile getiren Bektaş, yaşanan acıyı birlikte atlatacak olma inancıyla görev yaptıklarını belirtti.

Kars'tan gelen psikolog Fatma Muratoğlu da depremzede çocuklarla hem oyun oynadıklarını hem de bilişsel aktivitelerde bulunduklarını aktardı.

Çocuk ve yetişkinlerle yaptıkları görüşmelerden çok etkilendiklerini söyleyen Muratoğlu, şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden 1 aydan fazla geçti ve insanlar hala acılarını yaşamaya çalışıyorlar. Duygusal olarak zor zamanlar bunlar. Hepimiz gönüllü olarak geldik buraya. Benim bu ikinci seferim. Burada olmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Bulunduğumuz kurumlarda da çocuklarla vatandaşlarla ilgileniyoruz ama burada daha değerli, kıymetli işler yaptığımıza inanıyoruz."

Burdur'dan gelen çocuk gelişimci Melda Güngören ise minik depremzedelerin hayatlarına dokunabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Verimli bir geri dönüşüm alıyoruz. Burada çocuklarla güzel bir çalışma ortamımız oluyor. Her gün burada birebir çalışma fırsatı bulduğumuz çocuklar da var. Grup çalışması yaptığımız çocuklar da oluyor. Ne kadar çok çocuğun hayatını, gelişimini destekleyip, onlara dokunabilirsek sizin için o kardır." ifadelerini kullandı.

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