Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Osmaniye'de konuştu:

Ailesinden 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili şoke eden ayrıntı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Altılı masaya, yedili masaya 85 milyon milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

Erbakan, partisince bir tesiste düzenlenen iftar programında, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin acısını içlerinde hissetmeye devam ettiklerini söyledi.

Devletin, hayırsever kuruluşların, vatandaşların gayretleriyle yaraların sarılmaya başladığını dile getiren Erbakan, depremlerde yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, afetzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaklaşan seçimlerin önemine değinen ve Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesini eleştiren Erbakan, "Altılı masaya, yedili masaya 85 milyon milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

Parti olarak ülkeyi, milleti böyle bir zihniyete teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yerlerini aldıklarını belirten Erbakan, partilerini 21 yıl aradan sonra en güçlü şekilde meclise taşıyacaklarını ifade etti.

AK Parti'yle yapmış oldukları mutabakattaki prensipleri bir an olsun unutmayacaklarını aktaran Erbakan, "Hayra motor, şerre fren olma fonksiyonumuzu mecliste çok daha güçlü bir şekilde yerine getireceğiz. Mecliste milletimizin sesini çok daha etkili bir şekilde duyuracağız." diye konuştu.

Erbakan, daha sonra Karaçay Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Depremde 11 aile yakınını kaybeden parti üyesi Süleyman Adsız ile afette eşi ve 4 çocuğu vefat eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı İsmail Kaba'yı da ziyaret eden Erbakan, başsağlığı dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.