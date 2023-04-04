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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de ağır hasar alan minaredeki leylek yuvası cami kubbesine taşındı

AA

Osmaniye'de ağır hasar alan minaredeki leylek yuvası cami kubbesine taşındı

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Osmaniye'nin Sakarcalık köyündeki minare, üzerindeki leylek yuvasının cami kubbesine taşınmasının ardından kontrollü şekilde yıkıldı.

İlk kez 43 yıl önce leyleklerin yuva yaptığı bilinen Sakarcalık Köyü Camisi minaresinin, depremlerde ağır hasar almasının ardından yıkılmasına karar verildi.

Köylülerin "leylekli cami" olarak da adlandırdığı ibadethanedeki yuvanın zarar görmeden başka noktaya taşınması talebini dikkate alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ve AFAD ekipleri burada çalışma başlattı.

Ekipler, 2 vinçle hazırladıkları demir aparatlar ve iplerle yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu, zarar vermeden aldıkları leylek yuvasını kubbede hazırlanan yeni yerine bıraktı.

Depremde ağır hasar alan cami minaresi de kontrollü şekilde yıkıldı.

- "Simgemiz devam ediyor"

Caminin imam hatibi Adem Koç, AA muhabirine, yaşanan deprem nedeniyle cami minaresinin ağır hasar aldığını anımsattı.

Depremlerde minarenin alem kısmındaki leylek yuvasının zarar görmediğini dile getiren Koç, bu yuvanın taşınması için gerekli yerlere başvuruda bulunduğunu söyledi.

Taleplerinin yerine getirildiğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Ekiplerin işbirliğiyle leylek yuvamızı kubbemizin üzerine aldık. Kubbeye demir çemberle yuva yaptık. Ekipler uzun uğraş sonucunda yuvayı taşıdı. Köylüler çok mutlu oldular. Leylekler yeni yerlerine de geldi. Buradaki insanlar çok sevindi. 2 tane yumurtaları vardı, yerine koyduk. Simgemiz devam ediyor. 43 sene minarenin üzerindeydi, bundan sonrada kubbede yaşayacak. Yer değişimi sırasında yuvada herhangi bir zarar oluşmadı."

Koç, leylekleri uzun yıllar cami kubbesinde misafir etmeyi istediklerini belirterek, yuvanın yerinin değişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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