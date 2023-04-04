Osmaniye'de şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Komutanlık binasının bahçesinde düzenlenen programa şehit aileleri, gaziler, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, kent protokolü üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Yılmaz, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Sizlerle olmaktan gururluyuz. Size hizmette bulunmak bizim için çok özel ve kıymetli. 6 Şubat'ta yaşanan çok büyük felaketten dolayı bu ramazanda hüzünler yaşıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Programda şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.



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