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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye Valisi Yılmaz, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA

Osmaniye Valisi Yılmaz, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında, Türk basınının temel kurumlarından olan AA'nın, 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlattı.

Milli Mücadele'nin başladığı süreçte, bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyuran AA'nın, mücadelede üstlendiği kritik görevlerle Cumhuriyet tarihi içinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk milletinin istiklali uğruna verdiği bu mücadelede, Anadolu'nun sesini ve haklılığını duyurma gibi önemli ve kutsal bir vazife üstlenen AA'nın 103. yılını yürekten kutluyorum. Cumhuriyet tarihimize tanıklık eden asırlık çınarımız AA, depremde, savaşta, afette ve salgında fedakarca çalışarak, bizlere doğru haber aktarmakta, her alanda kalitesinden ödün vermeden, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla dünyanın önde gelen sayılı ajansları arasında yerini almış ve Türk basınının gurur kaynağı olmuştur. Özellikle son dönemde, yaşadığımız deprem felaketinde de Ajansımız bunu açıkça göstermiştir. Bu vesileyle ilimizde kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren AA'nın kuruluşunda liderlik yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve emeği geçenleri rahmet ve şükranla anıyor, daha nice asırlar yaşamasını temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

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