Osmaniye'de depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar oluşan Osmaniye'deki cami minaresinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından hasar tespit çalışması yapan ekipler, Rahime Hatun Mahallesi'ndeki Hacı Mustafa Palalıoğlu Camisi'nin minaresinin hasar gördüğünü belirledi.

Minarenin yıkılmasına karar verilmesinin ardından ekipler, ibadete kapatılan caminin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Şerefesine halat bağlanan minare, iş makinesiyle yıkıldı.





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