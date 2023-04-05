Osmaniye'de Avukatlar Günü dolayısıyla tören yapıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Baro Başkanı Mehmet Karakoç, Adliye Sarayı'nda gerçekleşen törende, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde baro üyesi Mehmet Kaan Gürbüz ve Kubilayhan Kambur’un hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Karakoç, Osmaniye'de bu zor günlerin omuz omuza atlatılacağını belirtti.

Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Karabulut, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş ile avukatlar katıldı.



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