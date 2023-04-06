Depremzede kadınlar tescilli Karatepe kilimini yaşatmak için tezgah başına geçti

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OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de kadınlar, hem asırlık motifleriyle bilenen tescilli Karatepe kilimini dokuyarak kültürlerini yaşatmak hem de afetin acısını hafifletmek için tezgah başına geçti.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, afetin izlerini silmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Depremlerden sonra Kadirli Belediyesi Kilim Evi'nde bir araya gelen kadınlar, hem motivasyonlarını artırmak hem de kültürlerini yaşatmak için harekete geçti.

Afetzede kadınlar, kök boya kullanarak coğrafi işaret tescilli Karatepe kilimi dokuyarak, zamanlarını verimli geçiriyor.



Kadirli Belediyesi Kilim Evi'nde usta öğretici Makbule Kara, AA muhabirine, bölgedeki kilim kültürünün çok eskiye dayandığını söyledi.

Karatepe kilimi kültürünün kadınlar tarafından yaşatıldığını ifade eden Kara, "Geçmişi geleceğe taşıma amacı taşıyoruz. Gelen arkadaşlarımız bu süreçte hem ferahlıyor hem de kendilerine maddi destek sağlıyor. Kadınlarımız burada boş vakitlerini değerlendiriyor." dedi.

Karatepe kiliminin özelliğine değinen Kara, kök boya ile dokunan, çift taraflı kullanılan kilimde motiflerin farklı anlamları olduğunu belirtti.

Kara, depremden bir süre sonra çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Buraya gelince arkadaşlarımız korkuyu da unuttu. Birbirlerini teselli ettiler. Güzel bir iletişimleri var. Çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

- "Kültürümüzü yaşattığımız için memnunum"

Dokuma yapan depremzede kadınlardan Nahide Türkel, depremde evinin yıkıldığını söyledi.

Türkel, afetin etkisini hala üzerinden atamadığını belirterek, bu süreçte Karatepe kilimi dokumanın kendisine iyi geldiğini anlattı.

Dokudukları kilimlerle kültürlerini yaşattıklarını dile getiren Türkel, "Terapi ve zaman geçirme açısından güzel. Burada birlik ve beraberliğimiz çok iyi. Hep beraber işimizi güzelce yapıyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımıza öğretiyoruz. İlmik ilmik dokuyoruz. Hayatı kilime yansıtarak dokuyoruz. Her desenimiz farklı. Kültürümüzü yaşattığımız için memnunum ve bu benim için değerli." ifadelerini kullandı.

Songül Pampal ise deprem nedeniyle büyük üzüntü ve korku yaşadığını kaydetti.

Kilim dokumaya yeni başladığını, vaktini değerli bir şekilde değerlendirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Pampal, şöyle dedi:

"Boş durmayı sevmiyorum. İnsan, emeğini görünce hem bundan zevk alıyor hem de kafası dağılıyor. Deprem nedeniyle üzüntü yaşadık ama biraz toparladık, işimize devam ettik. Hayat devam ediyor."

Ünsile Cinkara, afet nedeniyle evlerinin ağır hasar gördüğünü ve şu anda çadırda yaşadığını belirtti.

Yıllardır kilim dokuduğunu anlatan Cinkara, "Kilim dokumaya daldığında bütün şeyleri unutuyorsun. Depremden sonra burası iyi geliyor. Terapi gibi geliyor." diye konuştu.

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