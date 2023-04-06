Osmaniye'de çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Özkan Tank (39) idaresindeki 80 LC 246 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Kümbet köyü mevkisinde Osman Mehirli'nin (60) kullandığı 80 FM 303 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden Tank ile diğer otomobilin sürücüsü Mehirli ve bu araçta bulunan Güllü Mehirli (60) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özkan Tank, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.