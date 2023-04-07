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Milli Eğitim Bakanı Özer, Osmaniye'de depremzede öğretmenlerle iftarda buluştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Osmaniye'de depremzede öğretmenlerle iftarda buluştu:

OSMANİYE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının el ele verilerek hızlı şekilde sarılacağını söyledi.

Bakan Özer, Osmaniye'deki temasları kapsamında, Samet Aybaba Spor Lisesi'nde öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen iftar programında, 6 Şubat sabahına herkesi acıya boğan çok şiddetli bir depremle uyandıklarını belirtti.

Depremde 50 binin üzerinde canın kaybedildiğini aktaran Özer, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığının tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın yaralarını sarmak, derdini iyileştirmek, derdiyle hemhal olmak için o sabahın ilk saatlerinde Türkiye'nin her noktasından öğretmenlerimiz harekete geçti. Bakanlığımız tüm ekibiyle birlikte bakan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, diğer illerdeki il müdürleri sahaya geldiler. 5 binin üzerinde MEB AKUB ekipleri sahaya geldi, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Tüm illerimiz bölgedeki okullarımızla, illerimiz, ilçelerimizle eşleşerek bu travmanın hızlı bir şekilde atlatılması, acıların, yaraların sarılması için büyük efor ve çaba sarf ettiler. Günlük 2 milyon sıcak yemek kapasitesine ulaştı bizim okullarımız. Sadece depremden etkilenen o vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyacını karşılayabilmek için günde 1,8 milyon sıcak ekmek üretebilir hale geldi."

Bakan Özer, kendilerine bağlı merkezlerin ihtiyaç duyulan her üretimi yaptığını ve bunların vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Sahada kıymetli öğretmenlerin bulunduğunu belirten Özer, "Üretimi bir kenara bırakın, vatandaşımızın çadırlara yerleştirilmesinde, gelen malzemelerin tasnifinde destek oldu. Hayatın normal akışında vatandaşın ihtiyacı ne varsa öğretmenimiz oradaydı." diye konuştu.

Özer, birlik ve beraberlik içerisinde bu yaraların sarılacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tıpkı Kovid-19 salgını günlerindeki gibi o gün nasıl vefa gruplarında öğretmenlerimiz gece gündüz demeden kendi canlarını, sağlıklarını hiçe sayarak vatandaşıyla buluştuysa deprem gününde de ilk sahaya koşanlar öğretmenlerimiz oldu. Bakanlık olarak gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz. Yüreği büyük, kalbi memleketinin ve aziz insanlarının derdiyle ritim tutabilen, onlar acı hissettiği zaman kendisi acı hisseden, onlar mutlu olduğu zaman kendisi mutlu olan bir öğretmen kitlemiz var. En büyük zenginliğimiz sizlersiniz. Devlet, millet, öğretmenlerimiz herkes el ele vererek bu yaraları hızlı bir şekilde saracağız ve çok hızlı bir şekilde yepyeni günlere merhaba diyeceğiz."

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve diğer ilgililere de kentteki sürecin başarılı şekilde yürütülmesinden dolayı teşekkür eden Bakan Özer, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle otomobilin üstüne kaya devrilmesi sonucu vefat eden 4 öğretmene Allah'tan rahmet diledi.

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