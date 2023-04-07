Osmaniye'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Niğde Valiliği ile Düziçi Kaymakamlığı tarafından bir tesiste düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve tüm şehitler için dua edildi.

Niğde Valisi Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, en uzun yaşamının en uzun bölümünün geçtiği yer Düziçi'nde olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Asrın felaketi diye nitelendirilen çok büyük bir afetin yaşandığını hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Allah bu milletin birliğini beraberliğini bozmasın. Biz böyle olduğumuz süreçte Allah'ın izniyle önümüzdeki günler, önümüzdeki yıllar, önümüzdeki yüz yıllar bizim olacak. İnşallah tez zamanda da bu büyük felaketin açtığı yaraları, hep beraber bundan önce olduğu gibi dayanışma içerisinden en kısa süre içerisinde atlatırız."

Programda, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, kurum amirleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.



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