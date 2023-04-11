Depremde kümesleri yıkılan posta güvercini yetiştiricileri destek bekliyor

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de kümesleri yıkılan posta güvercini yetiştiricileri yetkililerden destek bekliyor.

Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Yunus Akdağ, AA muhabirine, deprem nedeniyle kentte çok sayıda binanın yıkıldığını ve çoğu evin hasar gördüğünü söyledi.

Yaşanan durumdan büyük üzüntü duyduklarını anlatan Akdağ, Osmaniye'de yaklaşık 2 bin posta güvercini kümesinden 130'unun depremlerde zarar gördüğünü, 65'inin ise tamamen yıkıldığını dile getirdi.

Dernek üyeleri arasında bu süreçte dayanışma örneği gösterdiklerini vurgulayan Akdağ, "Yıkılan kümeslerdeki kuşları alarak sağlam yerlere taşıdık. Kuşların yem ihtiyaçlarını karşıladık, ilaç takviyesinde bulunduk. Birlik beraberlik içerisinde zorlu günleri atlatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Akdağ, posta güvercinlerinin besleneceği kümes konusunda destek beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Posta güvercini kültürünü yaşatanlar olarak devletimizden talebimiz var. Devletimiz, büyükbaş, küçükbaş hayvan besleyenlere yardım ediyor. Biz bu kültürü gelecek nesillere taşımak için mücadelemizi veriyoruz. Deprem nedeniyle büyük zarar gördük. Birçok yetiştiricimizi de kaybettik. Çoğu da başka illere taşındı. Sayımız çok azaldı. Yeni yapılan binalarda kümeslere yer verilse bu kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz."

Posta güvercini besleyen Osman Demirci de kümesi yıkılan yetiştiricilere destek verilmesini talep etti.

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