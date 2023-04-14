Depremzede milli sporcu, katıldığı iki turnuvadan da madalyayla döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede milli sporcu, katıldığı iki turnuvadan da madalyayla döndü

AA

Depremzede milli sporcu, katıldığı iki turnuvadan da madalyayla döndü

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL / MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Depremin etkilediği Osmaniye'de yaşayan milli kick boksçu Aybüke Kılınç, yaşadığı zorluklara rağmen hedeflerinin peşinde koşarak katıldığı iki turnuvadan biri altın iki madalya kazanma başarısını gösterdi.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi milli kick boksçu Aybüke, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlere memleketi Osmaniye'de yakalandı. Evleri hasar gören ve yaşadığı deprem korkusu nedeniyle bir süre spora uzak kalan Aybüke, "spor iyileştirir" düşüncesiyle harekete geçip, imkanları ölçüsünde Avusturya ve Hollanda'daki dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlandı.

Çalıştığı salonun da hasar almasına rağmen antrenmanlarına devam eden milli sporcu, depremin yol açtığı sıkıntılara rağmen gittiği iki turnuvada başarı elde etmek için mücadele verdi. Genç sporcu, 17-19 Mart'ta Avusturya'nın İnnsbruck kentinde yapılan WAKO Dünya Kupası'nda ikinci, 23-25 Mart Hollanda'nın Amsterdam kentinde WAKO Avrupa Kupası'nda ise şampiyon oldu.


- "Antrenmansız olduğum için zor geçeceğini biliyordum"

Milli sporcu Aybüke Kılınç, AA muhabirine, deprem esnasında büyük korku yaşadığını, yakın arkadaşlarının vefat ettiğini ve zor bir süreç geçirdiklerini anlattı.

Depremin ardından iki önemli turnuvada Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını aktaran Aybüke, "Bu iki turnuvaya başarı hedefiyle gittim. Hedefim iki turnuvada da başarılı olmaktı. Turnuvalara her gün rutin yaptığım antrenmanlardan uzak, düşük tempolu antrenman yaparak katıldım. Yaşadığımız depremden dolayı öz güvenim düşüktü. Her ne kadar yukarıyı hedeflesem de antrenmansız olduğum için zor geçeceğini biliyordum. Başarı elde ettiğim için mutluyum." diye konuştu.

Depremin psikolojik etkisini sporla yenmeye çalıştığını anlatan Aybüke, afetin ardından elde ettiği bu başarının oldukça anlamlı olduğunu dile getirdi.

Zorlu süreçte hedeflerinden vazgeçmediğini kaydeden milli sporcu Aybüke, "Ülkeme umut ve moral verdiğimi düşünüyorum. Ailemi ve yakınlarımı gururlandırdığım, hocamın emeklerini boşa çıkarmadığım için çok mutluyum. Bir nebze de olsa güzel şeyler yapabildiysem ne mutlu bana." dedi.

Düzenli ve disiplinli şekilde antrenmanlarına devam ettiğini aktaran milli sporcu Aybüke, şunları kaydetti:

"Asıl hedef koyduğum turnuva haziran ayında, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları. Türkiye'den toplam 12 sporcu katılacak. 12 sporcudan biri olduğum ve bu oyunlara kota aldığım için çok mutluyum. Kick boks tarihinin de en önemli organizasyonu olarak gösteriliyor. İnşallah orada bayrağımızı göndere çekmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve altın madalyayla dönmek istiyorum."

Milli sporcu, hedeflerine ulaşabilmesi için sponsor desteğine ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yanık: Cumhuriyet'i, Türkiye Yüzyılıyla taçlandırma zamanı gelmiştir
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Cumhuriyet'i, Türkiye Yüzyılıyla ...
Bakan Yanık, Osmaniye'de AK Parti milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Osmaniye'de AK Parti milletvekili ...
Osmaniye Valisi: Yıkılan binaların hepsi 1999'dan önce yapılanlar
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi: Yıkılan binaların hepsi 1999'dan ...
Ağır hasar alan evinden kurtardığı can dostu "Rodi"yi yanından ayırmıyor
YEREL HABERLER Ağır hasar alan evinden kurtardığı can dostu "Rodi"yi ...
Osmaniye'de geleneksel bayram lezzeti kömbe, depremzedeler için pişiriliyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de geleneksel bayram lezzeti kömbe, ...
Osmaniye'de su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Osmaniye'de su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusunu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.