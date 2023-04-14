Osmaniye'de üreticilere soya tohumu dağıtıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi kapsamında, üreticilere soya tohumu dağıtıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, kentin soya üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Çiftçilerin üretime devam etmesinin önemine değinen Yılmaz, bu anlamda desteklemelerin de sürdüğünü söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç de Kahramanmaraş merkezli depremin ardından çiftçilerin ve üreticilerin desteklendiğini hatırlattı.

Soya projesi bütçesinin 2 milyon 120 bin lira olduğunu ifade eden İlmeç, çiftçilere 20 bin 750 kilogram soya tohumu dağıtılacağını söyledi.

İlmeç, depremin ardından bitkisel, hayvancılık ve yem bitkileri üretiminde kent genelinde 112 milyonluk destek ödemesi yapıldığını da dile getirdi.

Konuşmaların ardından üreticilere soya tohumu dağıtıldı.



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