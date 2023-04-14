Depremzede çocuklar oryantiring yarışmalarında moral buldu

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OSMANİYE (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından deprem bölgesindeki çocuklara moral motivasyon etkinlikleri kapsamında Osmaniye'de oryantiring yarışmaları düzenlendi.

Kent merkezindeki hokey ve sentetik futbol sahalarıyla Masal Park çadır kent alanında düzenlenen yarışmalara 883 sporcu katıldı.

Oryantiring İl Temsilcisi Mustafa Köşeli, "Sporun iyileştirici gücü ile iyileşinceye kadar desteğe devam" sloganıyla düzenlenen yarışmalarda 1 antrenör ve 7 hakemin görev aldığını belirtti.

Etkinliklerde, depremzedelere moral vermek ve motivasyonlarını yükseltmek için eğitsel ve sportif oyunlar oynandığını ifade eden Köşeli, katılımcılara teşekkür etti.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.



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