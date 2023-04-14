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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de iftarda konuştu:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de iftarda konuştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 14 Mayıs'ta güçlü bir ses ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek beklediklerini belirterek, "Osmaniye'nin, Kadirli'nin vatansever evlatlarından vatanı korumak için sandıkta da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Bundan en ufak bir kuşkum yok." dedi.

Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Yanık, Kadirli Belediyesi tarafından Andırın Caddesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremlerin yaralarını beraber saracaklarını aktaran Yanık, "Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde depremin ilk saniyesinden itibaren hemen ilgili arkadaşlarımıza, bütün bakanlar olarak bizlere talimatı verdi. Deprem bölgelerine intikal ettik. Hemen hızlıca çalışmalarımızı başlattık, devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse bu millet kendi yarasını kendisi sarmaya, kendi problemini kendisi çözmeye muktedirdir. Bunu da yapacağız. Hep beraber yapacağız." diye konuştu.

- "Bu toprakların vatansever evlatları sandığa sahip çıkacak"

Memleketin birliği, düzeni için dua edilmesini isteyen Yanık, şöyle devam etti:

"Bir şey daha var yapmamız gereken, 14 Mayıs'ta irademizi sandığa yansıtmak. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin 20 yıldır ilmik ilmik ördüğü, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki kazanımlarını korumak. 14 Mayıs'ta bugüne kadar verilen çabaya, bugüne kadar verilen emeğe sahip çıkmak. Çünkü biz sahip çıkmadığımızda PKK, Kandil'in terör yuvaları sahip çıktıkları bu kazanımları bir dakikada çöpe atmak için hazır bekliyor. O yüzden Kadirli'nin vatansever evlatları, Osmaniye'nin vatansever evlatları, şüheda kanıyla, şehit kanıyla suladığımız bu toprakların vatansever evlatları sandığa sahip çıkacak. Ülkesine sahip çıkacak, milletine sahip çıkacak. Cumhurbaşkanına sahip çıkacak. Parlamentosuna sahip çıkacak."

Yanık, Cumhur İttifakı'nın vatan için bir araya gelmenin, birlik olmanın vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yaptıkları kazanımlara, ürettikleri değerlere hem de vatanın geleceğine sahip çıkılmasını isteyen Yanık, "Sandıkta iradenizi AK Parti, sandıkta iradenizi Cumhurbaşkanı'mız şeklinde ortaya koymanızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bir tesadüf değildir 14 Mayıs'ın seçilmesi"

Yanık, kendileri için siyasetin millete hizmet etmenin bir aracı, milletin iradesini, milletin yönetimine dönüştürmenin bir yolu olduğunu belirtti.

14 Mayıs'ın çok önemli sembolik tarihlerden birisi olduğunu aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir tesadüf değildir 14 Mayıs'ın seçilmesi. 14 Mayıs, bu milletin o günkü şartlarda hiçbir zorluğa takılmadan, hiçbir zorluğu kendisine engellemesine müsaade etmeden koşa koşa sandıkta iradesini ortaya koyması ve 'Yeter söz milletindir' dediği tarihin adıdır o gün. İşte şimdi de uluslararası emperyalist odaklarla dirsek dirseğe Türkiye'yi yeniden vesayet sistemlerinin, yeniden vesayet odaklarının, yeniden terör odaklarının, yeniden yoksulluğun, yeniden kavganın, yeniden gürültünün içine atmak isteyen odaklara karşı 'yeter söz milletindir. Biz size bunun için geçit vermiyoruz demenin' adıdır. 14 Mayıs'ta sandığa gittiğimizde inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, cumhurbaşkanı seçtiğinizde, Cumhur İttifakı'nı en güçlü bir biçimde meclise yolladığınızda milletvekili olarak bizleri desteklediğinizde, milletimizin öz evlatları olarak, sadece milletimize hesap veren, sadece bağlılığı milletimize olan evlatları olarak siz de iradenizi bütün o şer odaklarına karşı olduğunuzu ortaya koymuş olacaksınız. Sizlerden 14 Mayıs'ta güçlü bir ses bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza güçlü bir destek bekliyoruz. Osmaniye'nin, Kadirli'nin vatansever evlatlarından vatanı korumak için sandıkta da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Bundan en ufak bir kuşkum yok."

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