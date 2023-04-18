Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-19 Nisan'da kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

Uygulamalarda ruhsatsız 3 tüfek, 9 tabanca, 2 motosiklet, 23,16 gram eroin, 59,02 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 400 lira, 2 klima motoru ve hassas terazi ele geçirildi.



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