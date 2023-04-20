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Osmaniye'de bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ve afette ölenlerin kabirleri yakınlarınca ziyaret edildi.

Osmaniye'de bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ve afette ölenlerin kabirleri yakınlarınca ziyaret edildi.

Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, AK Parti Milletvekili İsmail Kaya ile askeri ve mülki erkanın katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Tören sonunda protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin cenazelerinin defnedildiği alanda da hüzün hakim oldu. Yakınlarının mezarını ziyaret eden aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Yaşanan depremde yıkılan 10 katlı Bilge Sitesi'nde eşi ve biri 9, diğeri 17 yaşındaki kızlarını kaybeden Yalçın Avşar, bayrama tek başına girdiğini söyledi.

Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu anlatan Avşar, "Burada kızım yatıyor, burada eşim yatıyor, şurada da kızım yatıyor. Tarifi imkansız bu acının. Rabb'im bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Düşmanımızın başına bile vermesin. Büyük bir imtihan. Ne diyelim, sözün bittiği yer. Rabb'im sabrımızı versin." dedi.

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