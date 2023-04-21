Bakan Yanık, Osmaniye'de konteyner kentteki vatandaşlarla bayramlaştı:

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OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda inşallah bugün konteyner kentteki bayramlaşmayı, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız. Bütün gayretimiz, çabamız, depremzede vatandaşlarımızı tekrar günlük hayatlarına döndürmek." dedi.

Yanık, Osmaniye'deki programları kapsamında, Karaçay Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi, vatandaşlarla bayramlaşıp çocuklara hediye dağıttı.

Ziyarette konuşan Yanık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu bayram gönüllerinin buruk olduğunu söyledi.

Kayıpların acısının en ağır hissedildiği zamanların bayramlar olduğunu dile getiren Yanık, şunları ifade etti:

"Çok ağır bir süreçten geçiyoruz gerçekten ama şükürler olsun çok hızlı bir biçimde, devletimizin bütün imkanlarıyla, vatandaşımızla beraber bu yaraları sarmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda inşallah bugün konteyner kentteki bayramlaşmayı, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız. Bütün gayretimiz, çabamız, depremzede vatandaşlarımızı tekrar günlük hayatlarına döndürmek. 85 milyon adeta bir tek vücuda dönüşüp deprem bölgesini desteklemeye, kalkındırmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bu gayreti sürdüreceğiz."

Bakan Yanık, daha sonra Özden Huzurevi'ni ziyaret etti. Sohbet ettiği huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Yanık, hediye takdiminde bulundu.

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